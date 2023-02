Dudamel: ser director de la Filarmónica de Nueva York es un sueño hecho realidad

Nueva York, 20 feb. El venezolano Gustavo Dudamel dijo este lunes que ser el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York es un sueño que empezó a tener cuando tenía 9 años, ponía las grabaciones de esta institución de fondo y dirigía a sus muñecos.

El maestro de 42 años anotó que pese a que el camino ha sido muy largo toda ha sucedido de manera "orgánica" y que él es un claro ejemplo que "los sueños se puedan lograr" con "trabajo" y "amor por la música" para aquellos niños que estén soñando lo mismo desde sus habitaciones.

Dudamel dejará la orquesta Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse a la Filarmónica de Nueva York al término de su contrato en 2026.

PRIMER LATINO EN DIRIGIR LA FILARMÓNICA DE NUEVA YORK

"No había pensado que seré el primer latino (en este puesto). Me enorgullece, pero no tomo esto como algo individual", contó Dudamel a los periodistas en un evento celebrado en un auditorio del Lincoln Center.

Para el artista es fundamental el trabajo en equipo, pues dice que la conexión en un concierto entre los músicos y el director es "el amor por la música".

Por ello, Dudamel dice no venir con un plan determinado para crear una "nueva era" bajo su batuta y que su plan se irá delineando a medida que trabaje con el equipo de la filarmónica y con la comunidad neoyorquina.

Lo que sí que quiere es hacer que la Filarmónica de Nueva York se convierta en su nueva familia, tal y como le pasó en la Filarmónica de Los Ángeles o en las orquestas con las que trabajó en Venezuela.

Por su parte, la Filarmónica de Nueva York destacó que con Dudamel busca "democratizar el interés por la música clásica", pues esperan que el maestro venezolano consiga llegar a un público más diverso.

Deborah Borda, la presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Nueva York, fue la encargada de entrevistar a Dudamel en el acto de presentación de hoy. Ella fue la que fichó por primera vez a Dudamel después de trabajar con él cuando ella dirigía la Filarmónica de Los Ángeles y el venezolano tan solo tenía 26 años.

Dudamel, que también ha sido director de la Ópera de París, sustituirá al violinista holandés Jaap van Zweden, quien desempeña el cargo de director musical de la Filarmónica de Nueva York desde 2018 y prolongará su mandato hasta 2026.

UNA FAMILIA DE MÚSICOS

Dudamel nació en Barquisimeto, en una familia de músicos. Su padre era trombonista y tocaba en una banda de salsa y su madre profesora de canto.

Se formó en "El Sistema", programa venezolano que enseña música a niños, muchos de ellos de familias pobres, y su talento rápidamente fue reconocido por el fundador de la organización José Antonio Abréu.

"Él fue el que vio algo especial en mí cuando tenía 9 años y me hizo andar este maravilloso camino que es el de ser director de orquesta", anotó hoy Dudamel.

En 2004, Dudamel ganó el primer Concurso de Dirección Gustav Mahler en Bamberg, Alemania.

El músico recibió una invitación para hacer su debut estadounidense en el Hollywood Bowl al año siguiente, en un programa de obras de Tchaikovsky y el compositor mexicano Silvestre Revueltas.

“Un director venezolano de 24 años con cabello rizado, patillas largas y cara de bebé logró algo cada vez más raro y difícil -escribió entonces el crítico de Los Angeles Times Mark Swed sobre esa actuación-: obtuvo la atención completa, inmediata y absorta de una audiencia normalmente inquieta. Y lo mantuvo”.

El debut de Dudamel en la Filarmónica de Nueva York, en 2007, fue igualmente memorable, incluso tras romper en dos piezas una batuta -usada por el gran Leonard Bernstein-, que la orquesta le había prestado, una anécdota que Dudamel recordó este lunes entre risas.

Su relación con Venezuela desde que fue nombrado director de la Filarmónica de Los Ángeles sufrió sus altibajos.

Dirigió la orquesta que tocó en el funeral del presidente Hugo Chávez y durante años se resistió a criticar al Gobierno.

Pero en 2017, después de que un joven miembro "El Sistema" fuera asesinado durante una protesta callejera, Dudamel criticó el plan del Gobierno para reescribir la constitución.

El presidente Nicolás Maduro respondió cancelando las giras al extranjero de Dudamel y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el maestro no volvió a regresar a su país de origen.

Dudamel explicó que pese a que no ha estado presente en Venezuela, sigue teniendo una estrecha relación con la orquesta Bolívar, la cual sigue considerando su familia.

"Siempre será mi orquesta y espero que en un futuro próximo hagamos cientos de cosas juntos", anotó.

CONTRIBUCIÓN CULTURAL EN LOS ÁNGELES

Hace 14 años del nombramiento de Dudamel como director de la Filarmónica de Los Ángeles, en un primer concierto en el que el público lo aplaudió durante más de 10 minutos.

Según los expertos, dejará tras de sí una importante contribución cultural en la ciudad al conformar una de las orquestas más exitosas de Estados Unidos.

Entre otros, la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés), una iniciativa para establecer programas de orquestas juveniles en comunidades desfavorecidas de Los Ángeles.

Sarah Yáñez-Richards