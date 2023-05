Directora de "Past Lives" se inspira en vida real para relato de amor a través de continentes y del tiempo

BERLÍN, 20 feb (Reuters) - "Past Lives" comienza con un plano de los tres personajes principales en un bar de Nueva York, mientras otros dos clientes adivinan cómo se conoció el trío, estableciendo una historia de amor basada en el concepto coreano de "inyeon", o cómo las personas acaban formando parte de la vida de los demás.

Esa escena recrea un momento de la vida de la directora Celine Song que la inspiró para hacer la película, su primer largometraje, estrenado en el Festival de Sundance con excelentes críticas.

La directora coreano-canadiense relata una visita a un bar con su marido estadounidense y una amiga coreana de la infancia.

"Miraba alrededor del bar y veía cómo nos miraba la gente. Y me dije: 'oh, se están preguntando qué somos el uno para el otro y no tienen ni idea'", explicó Song a Reuters el lunes en el Festival de Cine de Berlín.

"Me dije, bueno, ¿y si realmente decido decirles que somos el uno para el otro?", añadió Song.

En la película, Nora, interpretada por Greta Lee, debe navegar por el inyeon entre ella, Hae Sung (Teo Yoo) -su amor de la infancia de los días previos a emigrar desde Corea del Sur- y su vida en Nueva York con su marido Arthur (John Magaro).

Como explica Nora a Arthur antes de su primer beso, inyeon es la idea de que cuando dos personas se rozan en medio de una multitud, es la culminación de acontecimientos que han tenido lugar durante miles de años.

"Nos gusta decir que en realidad tenemos unión. Esta idea de la película de que todos nos conocemos de nuestras vidas pasadas", dijo Lee a Reuters.

"Realmente espero que la gente venga por el romance y por el amor y la idea de una simple historia sobre el amor", dijo. "Pero quizá puedan irse con algo más grande sobre la vida y sobre lo que nos conecta a los demás como seres humanos". (Reporte de Miranda Murray y Hanna Rantala; Editado en Español por Ricardo Figueroa)