Confianza consumidor eurozona mejora al nivel más alto en un año

(Bloomberg) -- La confianza del consumidor en la eurozona subió a su nivel más alto en un año, una señal de resiliencia y de una mayor esperanza de que la región pueda esquivar la recesión este año.

Un indicador de la confianza compilado por la Comisión Europea aumentó a -19 en febrero desde -20,7 en enero, según datos publicados el lunes. La cifra está en línea con una lectura de los economistas encuestados por Bloomberg.

Un invierno inesperadamente suave probablemente ayudará a las 20 naciones de la eurozona a evitar una recesión económica tras el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra de Rusia en Ucrania.

Las perspectivas también están mejorando gracias a la desaceleración de la inflación, aunque el Banco Central Europeo sigue desconfiando de las presiones subyacentes sobre los precios y continúa aumentando las tasas de interés.

