China: "Es Washington quien envía armamento al campo de batalla, no Pekín"

Pekín, 20 feb. China respondió hoy que es Estados Unidos quien "no deja de proporcionar armas al campo de batalla" y "no China", después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijera el domingo que tenía pruebas de que el país asiático contempla enviar armas a Rusia.

"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EEUU no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EEUU dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.