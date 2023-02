Borrell pide informe OIEA antes de afirmar que Irán enriquece uranio al 84%

Bruselas 20 feb (EFE). El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo este lunes que "enriquecer uranio es algo más complicado de lo que parece", por lo que quiere esperar al informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) antes de afirmar que Irán lo ha hecho hasta unos niveles próximos a los necesarios para fabricar armas atómicas.

El jefe de la diplomacia europea, que actúa como coordinador del pacto nuclear con Irán, se pronunció así ante la noticia que publicó ayer la agencia de noticias Bloomberg que aseguraba que la OIEA ha encontrado en Irán trazas de uranio enriquecido al 84 %, cercano al 90 % que se requiere para producir la bomba nuclear, una información que Teherán niega.

Tras la publicación de la información, la OIEA aseguró que está analizando si Irán actuó de forma intencionada.

Borrell dijo que desconoce la "fiabilidad" del informe que cita Bloomberg, dado que "eso de enriquecer uranio es algo más complicado de lo que parece", por lo que "hasta que no tenga un informe de la OIEA, no me voy a pronunciar al respecto".

Irán negocia desde hace meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del pacto de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

Desde entonces, ha enriquecido 3.673,7 kilos de uranio con diferentes purezas (2%, 5%, 20% y 60%), por encima de los 300 kilos que permitía el pacto nuclear a una pureza máxima del 3,67 %.

Borrell aseguró que el acuerdo nuclear está ahora mismo "en un punto de letargo" y reconoció que tras el apoyo de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania y la represión de las autoridades iraníes contra los manifestantes que protestan contra el régimen "no es posible avanzar" en las negociaciones.

No obstante, defendió la quinta ronda de sanciones que la UE aprobó hoy contra 32 individuos -entre ellos dos ministros- y dos entidades iraníes por la violencia del régimen contra los manifestantes.

"Ciertamente a Irán no le gusta que le apliquemos sanciones, pero no tenemos más remedio que hacerlo, porque los acontecimientos que se han producido allí son los que son", afirmó Borrell.

