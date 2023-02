Baraja: "¿Nos vamos a suicidar con las jornadas que quedan? Soy optimista

Getafe (Madrid), 20 feb. Rubén Baraja, entrenador del Valencia, afirmó este martes, después de perder 1-0 ante el Getafe, que es optimista con su equipo para conseguir la salvación y declaró que el conjunto ché no puede pensar en suicidarse con todos los partidos que aún le restan para el final.

En rueda de prensa, el técnico del Valencia intentó valorar de forma positiva la derrota contra el Getafe y analizó la situación de su club sin quitar importancia a la gravedad del momento.

"Al final, la situación es la que es y faltan las jornadas que faltan. Ganar lo cambia todo y cambia la perspectiva. Si miramos la clasificación... ¿Nos vamos a suicidar con las jornadas que quedan por delante? Soy optimista, lo tengo claro", dijo.

"Pensamos que a través del trabajo, de insistir y de hacer a los jugadores creer que pueden dar la vuelta a la situación, se puede conseguir. El equipo ha competido, ha estado en el partido, ha tenido sus opciones, hemos podido ponernos por delante en tres ocasiones y ahí ha estado la diferencia", señaló.

Además, afirmó que no puede analizar la situación del Valencia "a largo plazo" porque tiene que pensar en el momento más actual que no es otro que el próximo partido, el que disputara frente a la Real Sociedad el próximo fin de semana.

"Sabemos de la gravedad de la situación, pero hoy hemos hecho bastantes cosas que nos han dado la posibilidad de tener opiniones en el partido. Pero no hay que bajar la cabeza. Creo que nadie se ha escondido en el análisis de la situación. Es complicada, había que asumirla. Hemos llegado con buena energía,he sentido que han respondido bien y la diferencia la ha marcado el acierto", dijo.

"Si nos hubiésemos puesto por delante, igual estábamos hablando de otra cosa. Me tengo que centrar en el siguiente partido. Sacar lo positivo del partido de hoy y con el trabajo de la semana pensar que podemos ganar partidos. El próximo, la Real Sociedad", añadió.

Para Baraja, el sistema para sacar a sus jugadores de la dinámica de derrotas tiene que ser "generando confianza" además de un ambiente competitivo en el que todos se sientan "exigidos" y que se atrevan "a hacer cosas"

"Hoy el equipo ha trabajado bien, ha buscado estar vivo y tener opciones en el partido. La diferencia la ha marcado el acierto. Ellos han generado más a balón parado, algo que tenemos que trabajar. Ahora hay que pensar en mañana y no pensar en lo que va a pasar dentro de no sé cuanto. Son hipótesis y no voy a gastar energía en eso".

Por último, pidió ayuda a su afición: "El mensaje es claro. Esto no va a ser cosa de un día. Es fundamental mantener la unión, que nuestra gente esté con nosotros. Entiendo que la situación es difícil, que la situación en la tabla duele. Pero tenemos un margen, acabamos de llegar y tenemos que conseguir que el equipo llegue a la inercia de ganar partidos", manifestó.

"Para nosotros es fundamental nuestra gente y que en nuestra casa nos sentamos cómodos y arropados. Lo positivo es que hemos estado en el partido, hemos competido, hemos tenido llegadas, hemos sido constantes en el esfuerzo... con esta continuidad y con una mejora en el día a día y que se sientan con más confianza, creo que el equipo puede crecer. Ahora, o te pones negativo o te pones positivo. Yo me pongo positivo", concluyó. EFE

jjl/arh