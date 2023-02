Argentino Massa descarta candidatura mientras sea ministro

(Bloomberg) -- El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dice que descartó una candidatura presidencial mientras permanezca en su puesto actual.

Los comentarios de Massa llegaron el sábado por la noche en una entrevista con CNN. El ministro se encuentra entre los líderes de la coalición gobernante y ha sido nombrado con frecuencia como posible candidato para las elecciones presidenciales de octubre. Cuando dijo a los líderes de la coalición en una reunión realizada el sábado que no se postularía mientras fuera ministro, el comentario fue recibido con escepticismo, informó Clarín el domingo sin decir de dónde obtuvo la información.

Massa también reiteró que cree que el objetivo de reducir la inflación al 60% este año aún es alcanzable. Anteriormente dijo que buscaba una inflación mensual de menos del 4% en abril, pero los precios subieron un 6% en enero y la cifra anual se acerca al 100%.

Incluso si la inflación supera el 6% en febrero y marzo, dijo que no se daría por vencido en su objetivo.

Massa afirmó que un mal resultado en un partido no le impedirá competir en el campeonato para bajar la inflación, haciendo referencia al triunfo de su país en la Copa Mundial de la FIFA en diciembre.

Agregó que Argentina era capaz de cumplir con los términos de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, dijo el domingo en Twitter que la lucha contra la inflación es la máxima prioridad para él, Massa y el resto del equipo económico. Pero los operadores argentinos están descontando una inflación superior al 6% en los próximos meses, y una encuesta del banco central mostró que los economistas esperan que cierre el año a una tasa anual del 98%.

El banco central mantuvo el jueves su tasa de política monetaria sin cambios en 75%, diciendo que la inflación subyacente se mantuvo estable. Debido al efecto compuesto de la tasa de interés, eso aún deja la tasa de interés real ex ante —o la tasa efectiva descontada por la inflación esperada— ligeramente positiva, según la economista de Bloomberg Adriana Dupita.

Para empeorar las cosas, Massa se enfrenta a una creciente bomba de tiempo de deuda en moneda local. El país no puede endeudarse en el exterior y en su lugar tiene una creciente montaña de deuda en pesos. Ha refinanciado su deuda con rendimientos más altos y vencimientos más cortos, pero esa no es una táctica que pueda sostener para siempre.

El Gobierno está en conversaciones con los bancos locales sobre un refinanciamiento voluntario para extender los vencimientos hasta 2025, informó Infobae el domingo.

