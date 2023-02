Protesta obliga a trasladar desfile de carnaval en la mayor región boliviana

Santa Cruz (Bolivia), 18 feb. Una protesta por los "presos políticos" en Bolivia, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, obligó a trasladar el principal desfile del carnaval en esa región, motor económico del país, del paseo peatonal donde se realiza tradicionalmente a una avenida en otra zona de su capital regional.

Los 4,5 kilómetros del Parque Lineal Mutualista, mejor conocido como "Cambódromo", lucían desiertos este sábado, a diferencia de otros sábados de carnaval en los que incluso desde un día antes se comenzaba a poner a punto el lugar para el Corso cruceño, la fiesta principal del carnaval en ese departamento.

Una veintena de vecinos permanece desde el miércoles en vigilia en uno de los ingresos del "Cambódromo" para impedir que el "Corso 2023" se efectúe en ese paseo, pese al anuncio de que esa fiesta carnavalera será una plataforma de protesta contra las detenciones de opositores como Camacho.

"La movilización se ha realizado debido a que en este país lastimosamente no existen los derechos, ni las leyes, todo está siendo violado por un Gobierno autoritario, por un Gobierno con presos políticos", dijo a EFE Aldo Sosa, uno de los manifestantes.

Según Sosa, en el país hay "más de 200 presos políticos" con familias que "están sufriendo", ante lo cual estos vecinos "autoconvocados" decidieron impedir que el Corso se realice en el "Cambódromo", pues de lo contrario se daría a entender al mundo que "en Bolivia y Santa cruz se está viviendo de manera normal y eso no es así".

"El Cambódromo no sólo es de los vecinos, es de Santa Cruz, es un ícono representativo de esta tierra. Y por lo tanto, en este Cambódromo, mientras no existan los derechos de los ciudadanos por delante de todo y se respeten las leyes, no van a bailar, que les quede totalmente claro", sostuvo.

Desde su inauguración en 2014, el "Cambódromo", situado en el noreste de la ciudad de Santa Cruz, la capital regional, ha acogido todos los años el Corso cruceño, salvo en 2021, cuando el evento se suspendió por la pandemia de la covid-19.

Aunque en esta jornada eran menos, los movilizados estaban decididos a no dejar a nadie entrar al lugar, ante lo cual la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), decidió llevar el desfile a la avenida Roca y Coronado, en el extremo oeste de la ciudad.

A media mañana se cerró el paso en un tramo de esa avenida y se comenzaron a montar vallas, carpas y un palco principal para autoridades e invitados al corso, ante la negativa de una decena de personas que tampoco querían que el desfile se lleve a cabo allí.

Finalmente, la ACCC acordó con estos manifestantes que en el Corso participen solamente los ballets folclóricos y la comparsa "coronadora", es decir, la que tiene a la reina del carnaval cruceño.

La reina era Eliana Gonzalez, pero renunció en enero pasado por las "circunstancias" que se viven en el país, y en su lugar fue elegida María Laura Zamora.

La temática del "Corso 2023" es "Rompamos cadenas por la libertad y la democracia", en protesta contra el "secuestro" de Camacho, según anunció la ACCC en enero.

Camacho fue detenido a finales de diciembre y está detenido preventivamente en una cárcel en el altiplano de La Paz, acusado dentro del caso "golpe de Estado I" por la crisis de 2019.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un "golpe de Estado" contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.