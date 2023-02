“Im Westen nichts Neues” y "Banshees" ganan en los BAFTA

Colin Farrell posa a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

LONDRES (AP) — Estrellas de Hollywood y miembros de la realeza se reunieron en la sala Royal Festival Hall de Londres el domingo para los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA por sus siglas en inglés) en los que el drama pacifista alemán “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) es la más nominada.

El crudo retrato de la vida y muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial compite por 14 premios, incluyendo mejor película. Ganó los primeros premios de mejor guion adaptado, cinematografía y película en lengua no inglesa.

La tragicomedia irlandesa “The Banshees of Inisherin“ (“Los espíritus de la isla”) y la alocada historia de multiversos “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo) tienen 10 nominaciones cada una.

Al comienzo de la gala “Banshees” ganó dos premios. Kerry Condon se llevó el trofeo de mejor actriz de reparto y Barry Keoghan fue nombrado mejor actor de reparto.

El actor Richard E. Grant era el maestro de ceremonias, caminó en el escenario con una lujosa capa blanca después de un video de introducción cómico en el que se le veía pidiéndole consejos a Steve Martin y llegar a la sala de conciertos en el Batimóvil.

Al bromear sobre la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar del año pasado, Grant dijo: “Nadie recibirá golpes con la palma de la mano bajo mi vigilancia. Excepto en la espalda”.

La estrella de ascendencia puertorriqueña de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) Ariana DeBose comenzó la ceremonia interpretando “Sisters are Doin’ it for Themselves”, con un saludo rapeado para algunas de las mujeres nominadas, incluyendo a Cate Blanchett, Viola Davis y Michelle Yeoh.

Entre los invitados y presentadores que caminaron por la alfombra roja en la margen sur del río Támesis destacan Colin Farrell, Eddie Redmayne, Brian Cox, Florence Pugh, Catherine Zeta-Jones, Cynthia Erivo, Julianne Moore, Lily James, la actriz cubano-española Ana de Armas y el director mexicano Guillermo del Toro. Muchos llevaban lazos azules en apoyo a los refugiados y personas desplazadas.

El príncipe Guillermo, heredero al trono británico y quien es presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión, estaba entre el público junto con su esposa Catalina, la princesa de Gales.

Helen Mirren rindió homenaje a la abuela de Guillermo, la reina Isabel II, quien falleció en septiembre. Mirren, quien interpretó a la monarca en el filme “The Queen” (“La reina”) y en el teatro en “The Audience” (“La audiencia”) calificó a Isabel como “la dama que lidereaba el país”.

Los premios, cuyo nombre oficial es Premios de Cine EE BAFTA, son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Hollywood y suelen ser seguidos muy de cerca como un indicador de quién podría ganar en los Oscar del 12 de marzo.

___

La periodista de The Associated Press Hilary Fox contribuyó a este despacho.

Ana de Armas posa a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Ana de Armas posa a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Kim Morgan, izquierda, y Guillermo del Toro posan a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, izquierda, y Catalina, la princesa de Gales llegan a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (Chris Jackson/Pool Photos vía AP)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, izquierda, y Catalina, la princesa de Gales llegan a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (Chris Jackson/Pool Photos via AP)