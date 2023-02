“Im Westen nichts Neues” gana 7 premios BAFTA

Edward Berger posa con el premio de mejor dirección por “Im Westen nichts Neues” ("Sin novedad en el frente") en la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

LONDRES (AP) — El drama pacifista alemán “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) ganó siete premios BAFTA el domingo, incluyendo mejor película en los Premios de la Academia Británica de Cine, lo que amplió su impulso rumbo a los Oscar del próximo mes.

La tragicomedia irlandesa “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla) y la cinta biográfica sobre Elvis Presley “Elvis” se llevaron cuatro premios cada una.

“Im Westen nichts Neues”, un crudo retrato de la vida y muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, le valió a Edward Berger el premio de mejor director. Sus otros trofeos incluyeron guion adaptado, cinematografía, mejor música original, mejor sonido y mejor película en lengua no inglesa.

Austin Butler sorprendió al llevarse el premio de mejor actor por “Elvis”. La ostentosa película biográfica y musical de Baz Lurhmann también se llevó los premios de casting (selección de elenco), diseño de vestuario, peinado y maquillaje. Cate Blanchett ganó el premio de mejor actriz por el drama sobre una directora de orquesta “Tár”.

“Banshees” de Martin McDonagh, la comedia sombría sobre dos amigos en pleito, fue nombrada mejor película británica.

“¿El premio a mejor qué?”, preguntó en broma McDonagh, sobre el filme rodado en Irlanda con un elenco y equipo de filmación principalmente irlandeses. La película tiene fondos británicos y McDonagh nació en Gran Bretaña de padres irlandeses.

“Banshees” también ganó el premio de guion original para McDonagh y el trofeo de mejor actriz de reparto para Kerry Condon y de mejor actor de reparto para Barry Keoghan.

Los premios, cuyo nombre oficial es Premios de Cine EE BAFTA, son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Hollywood y suelen ser seguidos muy de cerca como un indicador de quién podría ganar en los Oscar del 12 de marzo.

La alocada historia de multiversos “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo), la principal nominada de los premios de la Academia, ganó sólo uno de los 10 BAFTA a los que estaba nominada, por edición.

El director mexicano Guillermo del Toro se llevó un premio por su cinta “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”), ganadora en la categoría de mejor película animada.

___

La periodista de The Associated Press Hilary Fox contribuyó a este despacho.

Austin Butler posa a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Ariana DeBose posa a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)