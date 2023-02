Edward Berger triunfa con el Bafta a mejor dirección por un drama histórico

Londres, 19 feb. El cineasta alemán Edward Berger deslumbró este domingo al ganar el Bafta a mejor dirección por su drama histórico “All Quiet on the Western Front”, que relata -en lengua alemana- la penosa situación de jóvenes soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

La película ha llegado a la 76 edición de los premios Bafta con 14 nominaciones, el máximo número que ha conseguido una película de habla no inglesa en estos premios británicos, con tan solo el precedente de “Crouching Tiger Hidden Dragons”, en chino mandarín, en 2001.

“Dirigir no es una ciencia exacta”, subrayó Berger al recoger el galardón, al tiempo que elogió el trabajo de los otros candidatos. "Me habéis honrado con un increíble y potente trabajo, me habéis inspirado mucho", apuntó.

Asimismo, el cineasta agradeció a su hija que le alentara a hacer la película, basada en una novela del mismo título que escribió el veterano Erich Maria Remarque (1898-1970) y que fue publicada a finales de la década de 1920.

"Cuando escuchó el título, me dijo que lo tenía que hacer, así que gracias por darme la confianza", señaló.

Berger ya había sido galardonado por la Academia Británica de Cine y Televisión con un Bafta a la mejor miniserie en 2019 por “Patrick Melrose”, cuyo actor protagonista, Benedict Cumberbatch, también recibió entonces el Bafta a mejor actor de televisión.

En esta categoría competían Todd Field por “Tár”, Park Chan-wook por “Decision to Leave”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Everything Everywhere All At Once”, Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin” y Gina Prince-Bythewood por “The Woman King”. EFE

csm/rf