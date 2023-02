Pellegrini: "Es un resultado engañoso; pudimos asegurar el partido antes"

Sevilla (España), 18 feb. El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, consideró tras ganar al Valladolid (2-1) que su equipo se mereció la victoria y que el resultado final es "engañoso", al argumentar que su equipo pudo "asegurar" el triunfo antes y sin sufrimiento.

"Hemos sacado tres puntos muy importantes para nosotros, para volver a ganar de nuevo en casa. Es un resultado engañoso porque tuvimos oportunidades para haber asegurado el partido antes. No lo hicimos y terminamos defendiendo muy bien las pelotas al área que metieron al final", afirmó tras el encuentro el chileno.

Pellegrini, además, precisó que el cambio de Sergio Canales en el descanso se debió a "una molestia muscular al término del primer tiempo", por lo que decidieron "dejarlo fuera", y añadió que ya se verá "durante la semana qué dicen los exámenes de los médicos".

Sobre las opciones de alcanzar la Liga de Campeones a final de curso, recalcó que "en lo único" que tienen que "pensar es en tratar de ganarle al Elche la próxima semana" y que ya "en junio, cuando acabe la temporada, veremos en qué posición quedamos".

"Pero hay que ir semana tras semana trabajando para tratar de sumar los puntos necesarios que nos permitan estar lo más arriba posible en la tabla”, indicó el técnico verdiblanco.

También se refirió al estreno en el once del delantero canario Ayoze Pérez y dijo que "su titularidad no fue una decisión complicada", pues "cuando un jugador no está, tiene que aparecer otro", señaló en alusión a la lesión de Borja Iglesias.

"Ayoze se ha integrado bien; Willian (José) es otra baza. Cubrimos bien la baja de Borja Iglesias, un jugador importante”, subrayó Pellegrini, que también resaltó sobre Juanmi Jiménez que "para el equipo es muy importante que esté de vuelta", al tiempo que precisó que "las variantes no son una complicación, lo son cuando no hay alternativas". EFE

1010205

lhg/cc/jap