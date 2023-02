Pau Gasol: "Es difícil asimilar tantas cosas tan especiales"

Salt Lake City (EE.UU.), 17 feb. Pau Gasol está viviendo una de las etapas más especiales de su vida con tributos a su carrera como la retirada de su camiseta por parte de los Lakers y su entrada al Salón de la Fama del Baloncesto -ya es finalista-. Además, este viernes ganó como "entrenador honorífico" el "Jordan Rising Stars" del All-Star.

"Estas semanas, este año, están siendo realmente sobrecogedoras. Es difícil asimilar tantas cosas tan especiales", afirmó.

"En mi vida también con el nacimiento de nuestro hijo hace unos meses. Cosas muy bonitas y, sobre todo, quiero compartirlas y transmitir que son gracias a mucha gente", añadió.

Al frente de Team Pau, el español conquistó desde los banquillos este torneo del All-Star en el que se miden novatos, jugadores de segundo año y jóvenes de la G-League y que terminó con MVP para el puertorriqueño José Alvarado.

"Ha sido divertido, muy divertido. Estar con los chicos jóvenes que llegan a la liga. Estoy orgulloso de ellos", apuntó el español.

Al margen de esta anecdótica participación en el All-Star, el 7 de marzo, el gran día de la retirada de su número en los Lakers, está cada vez más cerca.

"Es difícil de procesar. Es algo que está a la vuelta de la esquina ya, comenzamos a hablar hace meses y ahora está muy cerca. Es un gran honor, va a ser muy emotivo, muy emocionante, súper especial... Ver mi nombre y mi número junto a tantas leyendas increíbles de nuestro deporte. Especialmente por Kobe, por ese ocho y el veinticuatro", explicó.

Y es que es imposible entender la trayectoria y los éxitos de Gasol en la NBA sin la figura de Kobe Bryant, que sigue muy presente.

"Cada paso que doy él está en mis pensamientos. También Gigi. Y van a estar ahí para siempre. Crecí como jugador, jugué al más alto nivel gracias a él, también por el 'staff' y a los compañeros. Y yo puse de mi parte. Pero su liderazgo, su ejemplo, su manera de llegar a los demás realmente es lo que elevó mi juego, me hizo mejor jugador y ganar dos campeonatos", indicó.

"Mi nombre y mi número no irían ahí arriba de no haber ganado esos dos anillos, y no hubiéramos ganado esos títulos sin Kobe Bryant (...). Su familia es mi familia, y continuamos adelante pensando que nos está mirando y definitivamente es parte de estos momentos", dijo.

Gasol, que este viernes fue nombrado además finalista para entrar al Salón de la Fama del Baloncesto, quiere aprovechar la atención que despierta para ayudar en causas sociales.

"Estoy muy agradecido y quiero que eso se traduzca en cosas que vayan mucho más que esos reconocimientos, que son alucinantes, son increíbles. Siempre intento dar una vuelta más y que se traduzca en cosas que aporten a los demás, a los más desfavorecidos, que se traduzca en un impacto social y común", expuso.

Respecto al All-Star, en el que jugó en seis ocasiones, Gasol resaltó la cada vez mayor participación de jugadores internacionales.

"La esencia del partido del All-Star es los mejores jugadores sean de donde sean. Y ver el número de internacionales, que aumenta o que se mantiene en buen número, ya es un orgullo y un reflejo del crecimiento del deporte a nivel internacional. Este concepto de Estados Unidos contra el resto del mundo no va mucho con la esencia", opinó.

"Para eso están las competiciones internacionales, jugar con tu país contra los favoritos e ir a por ello y pelearlo. El Juego de las Estrellas es el partido de los mejores jugadores de la NBA y una fiesta del baloncesto", cerró. EFE

