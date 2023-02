Alcaraz arrasa y jugará final de Argentina con Norrie

El español Carlos Alcaraz festeja durante la semifinal del Abierto de Argentina, un duelo ante su compatriota Bernabé Zapata Miralles, el sábado 18 de febrero de 2023 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

BUENOS AIRES (AP) — El Abierto de Argentina no deparó sorpresas en semifinales. Y el título del certamen será dirimido este domingo por los dos principales favoritos, el español Carlos Alcaraz y el británico Cameron Norrie.

Alcaraz está de regreso. Tras una ausencia en el circuito de más de tres meses por lesiones, el español demostró, sobre la arcilla de la pista central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que ha recuperado el juego que le permitió ser el tenista más joven de la historia en ocupar la cima del ranking, a sus 19 años.

El murciano arrolló el sábado a su compatriota Bernabé Zapata Miralles por un doble 6-2 en apenas 1:16 horas de juego. Jugará contra Norrie la novena final de su carrera —primera tras consagrarse campeón del US Open en 2022.

“Sin ninguna duda, he jugado un gran partido, con grandes tiros, muy buen ritmo, aprovechando las ocasiones desde el primer momento… Me he sentido muy cómodo”, señaló el discípulo de Juan Carlos Ferrero.

Zapata Miralles, quien cumplió en Buenos Aires la mejor semana de su carrera (subirá al puesto 63 del escalafón) y eliminó a los dos argentinos de mejor ranking (Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo) fue claramente superado por el tenis agresivo de Alcaraz.

“Alguna dejada, subidas a la red, grandes derechas… es la variedad con la que juego con lo que me divierto”, confesó el máximo favorito y número dos de la ATP, quien tiene un récord favorable de 3-1 con Norrie, aunque cayó en el último enfrentamiento (Cincinnati 22).

“Cameron es un gran jugador, es un gladiador, será un partido muy complicado, voy a tener que jugar a mi mejor nivel para pasarlo por encima. Vamos a dar un buen espectáculo”, pronosticó Alcaraz, quien buscará su séptima corona en el circuito.

Más temprano en la jornada, el segundo favorito Norrie se convirtió en el primer tenista británico en acceder a la final de este certamen ATP 250 sobre canchas de arcilla al vencer al peruano proveniente de la qualy Juan Pablo Varillas por 7-6 (5) y 6-4.

“Mi juego viene ganando consistencia. La final va a ser un tremendo partido”, coincidió Norrie, nacido en Johannesburgo e hijo de padre escocés y madre galesa, quien pretende obtener su quinto trofeo ATP. Ese año fue finalista en Auckland.

El número 12 del mundo no la tuvo fácil ante Varillas, quien disputaba la primera semifinal de su carrera y estiró la definición del primer set hasta el tiebreak. A partir de entonces, Norrie impuso condiciones y liquidó la contienda en 1:53 horas.

La victoria del británico evitó que un peruano volviera a meterse en una final del circuito desde que lo hiciera por última vez Luis Horna en 2007.

Con todo, Varillas cerró una gran semana escalando desde la qualy y ascenderá el lunes al 81er puesto de la ATP (será el quinto tenista de su país en meterse en el top 100 en la era abierta).

El domingo, previo al choque Alcaraz-Norrie, se disputará también la final del dobles, entre el binomio conformado por el colombiano Nicolás Barrientos y el uruguayo Ariel Behar y la pareja integrada por los italianos Simone Bolelli y Fabio Fognini.