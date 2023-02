Malasia prohíbe tres libros con temática LGTBI por ir "contra la moral"

Bangkok, 18 feb. Las autoridades de Malasia han prohibido tres libros con temática LGTBI por ir "contra la moral" en este país de mayoría musulmana, una medida que ha sido criticada por varios activistas y ONG como Justice for Sisters.

Los libros "The Tale of Steven" ("El cuento de Steven"), "Jacob´s Room To choose" ("La habitación que elija Jacob") y "Aku" ("Yo") fueron prohibidos en enero de acuerdo con la ley de prensa y publicaciones, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El ministerio señaló que los tres libros prohibidos "tienen contenido que puede dañar la moral", al tiempo que van contra los "valores de decencia" enseñados por la religión.

Justice for Sisters, una ONG que trabaja en favor de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersex y otros), indicó a EFE que la prohibición de los libros forma parte de una creciente criminalización de las expresiones LGTBI en Malasia desde 2020.

"Al menos 6 libros de temática LGTB han sido prohibidos por razones de inmoralidad, obscenidad y orden público, películas también han sido prohibidas y dos artistas se enfrentan a juicios por realizar vídeos" con contenido LGTBI, apuntó Thilaga Sulathireh, investigadora de la ONG en un correo electrónico.

Thilaga precisó que Malasia cuenta con numerosas leyes y políticas contra el colectivo LGTBI a nivel nacional y regional con hasta 55 leyes basadas en la "sharia" ("ley islámica"), así como la Sección 377 de la era colonial que castiga con azotes las relaciones no heterosexuales consentidas.

El actual primer ministro, Anwar Ibrahim, llegó a ingresar en prisión en dos ocasiones por acusaciones de sodomía lanzadas por oponentes políticos y que él negaba, siendo liberado la última vez en 2018.

Sin embargo, Thilaga afirmó que el propio Anwar ha realizado en el pasado "declaraciones discriminatorias" contra el colectivo LGTBI y su coalición defiende políticas "reaccionarias".

Justice for Sisters declaró asimismo que el país promueve terapias de conversión para personas LGTBI, algo que ha sido criticado por expertos de la ONU.

El pasado septiembre, la empresaria transgénero Nur Sajat, dueña de una marca de productos de cosmética, huyó de Malasia al ser acusada de violar la ley islámica y, tras se retenida en Tailandia, fue finalmente acogida en Australia.

Las películas "La bella y la bestia" (2017) y "Thor: Love and Thunder" (2022) fueron retiradas de Malasia por tener escenas con referencias al colectivo LGTBI. EFE

