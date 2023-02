Viernes, 17 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU CHINA

Biden hablará con Xi del globo "espía", pero no se disculpará por derribarlo

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este jueves que tiene previsto hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el globo "espía" que ordenó derribar el 4 de febrero, pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo."Espero hablar con el presidente Xi y quiero llegar al fondo de este asunto. Pero no voy a pedir disculpas por abatir ese globo", afirmó el mandatario en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca. Biden avisó además de que no dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense.

TERREMOTO TURQUÍA

Rescatan a una mujer tras 258 horas entre los escombros en Turquía y sube a más de 40.000 la cifra de muertos

Ankara. Una mujer de 30 años fue rescatada con vida ayer jueves en la provincia turca de Karamanmaras, tras haber pasado 258 horas atrapada entre los restos de un edificio derribado por los terremotos que hace diez días devastaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando más de 40.000 muertos. Neslihan Kiliç fue sacada con vida de los escombros tras arduas horas de trabajo de los equipos de rescate y trasladada inmediatamente en una ambulancia hacia un hospital, informaron las televisiones turcas.

NICARAGUA CRISIS

La ONU "alarmada" por retirada de nacionalidad y derechos humanos en Nicaragua

Naciones Unidas. La ONU se mostró ayer jueves "alarmada" por la retirada de nacionalidad a decenas de personas críticas con el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, reclamó que se respeten sus derechos humanos y dijo estar lista para ayudar con el estatus de los expulsados. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la "alarma" del secretario general, António Guterres, por la "decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles" el miércoles, como ya hizo con los 222 presos políticos excarcelados y expulsados la semana pasada.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Ucrania resiste un nuevo aluvión aéreo ruso

Leópolis/Moscú. Ucrania resistió ayer jueves el decimoquinto aluvión aéreo en los últimos seis meses de campaña militar por parte de Rusia, que sigue sin lograr traducir su superioridad militar sobre el terreno a pocos días del aniversario del comienzo del conflicto. El Ministerio de Energía ucraniano informó de que el nuevo bombardeo no afectó ni a la generación ni al suministro de energía en todo el país, aunque Kiev espera que Rusia insista en martillear sus infraestructuras críticas en las próximas semanas.

EEUU ELECCIONES

Un gran jurado contradice a Trump y dice que no hubo fraude electoral en Georgia

Washington. Un gran jurado que estaba investigando los intentos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) para interferir en las elecciones de 2020 concluyó "por unanimidad" que no hubo fraude en esos comicios en el estado de Georgia, en rechazo a las teorías conspiratorias del exmandatario. Pese a la publicación parcial este jueves del informe, todavía siguen bajo secreto de sumario aquellas partes en las que el gran jurado podría estar haciendo recomendaciones para que se presenten cargos criminales contra Trump o cualquier otra persona que hubiera podido presionar a los políticos de Georgia para revocar los resultados de las elecciones de 2020, en las que ganó el demócrata Joe Biden.

COLOMBIA VENEZUELA

Petro y Maduro consolidan en la frontera la nueva dinámica comercial

Tienditas (Colombia) (EFECOM).- Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificaron ayer jueves el buen momento de la relación bilateral en un encuentro que mantuvieron en la frontera en el que además firmaron un nuevo acuerdo comercial.Maduro, que por primera vez visitó la frontera con Colombia como presidente, fue el primero en llegar al recién inaugurado puente internacional Atanasio Girardot, que comunica el estado de Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander (Colombia), en compañía de su esposa, Cilia Flores, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del embajador de Colombia, en Venezuela, Armando Benedetti, entre otros funcionarios.

MÉXICO VIOLENCIA

Intenso tiroteo deja un policía muerto y desata el pánico en este de México

Veracruz (México). Un intenso tiroteo ocurrido ayer jueves en el estado mexicano de Veracruz, este de México, dejó un policía muerto, otro herido, tres detenidos y escenas de pánico entre la población.De acuerdo con fuentes policiales estatales, el enfrentamiento lo protagonizaron agentes de la Policía Ministerial y Policía Estatal contra un grupo armado en la comunidad de Paso del Toro del municipio de Medellín de Bravo, asentado en la región costera central de Veracruz.

PANAMÁ ACCIDENTE

Panamá pide data genética para identificar a los muertos en el accidente con migrantes

Ciudad de Panamá. Los forenses de Panamá informaron ayer jueves que requieren información genética para identificar a las víctimas del accidente de un autobús con migrantes irregulares ocurrido el miércoles en el oeste del país, que dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos, al menos 15 en estado grave. Este proceso de identificación "tomará tiempo", dijo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que agregó en un comunicado que "mientras tanto, los cadáveres serán conservados con la debida dignidad que los estándares internacionales establecen".

ESPAÑA ABORTO

España aprueba el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años

Madrid. El Parlamento español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo.

MÉXICO GARCÍA LUNA

López Obrador demandará al abogado de García Luna por vincularlo con el narco

Ciudad de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer jueves que se plantea demandar al abogado César de Castro, quien defiende al exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, por sugerir que recibió sobornos del narcotráfico en su campaña política de 2006. López Obrador indicó que analiza presentar la demanda a título personal o en su calidad de jefe de Estado porque "no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero".

CHILE NERUDA

Hay sospechas del uso de "armas biológicas" en Neruda, dice Partido Comunista

Santiago de Chile. El Partido Comunista (PC), donde militó el Nobel chileno Pablo Neruda, aseguró ayer jueves que existen sospechas de que se usaron "armas biológicas" para asesinar al poeta, que murió 12 días después del golpe militar de 1973 y un día antes de viajar al exilio en México. "Existen registros históricos que dan cuenta que esta bacteria ha sido utilizada como arma biológica y existen presunciones para aseverar que este sería el caso en cuanto a nuestro compañero Neruda", dijo en una declaración el partido, que en 2011 interpuso la denuncia que dio origen a la investigación judicial sobre las causas de la muerte del poeta.

CHINA BANCA

Desaparece el multimillonario fundador de un banco de inversión chino

Shanghái (China)(EFECOM).- El multimillonario fundador del banco de inversión chino China Renaissance, Bao Fan, lleva días desaparecido, reveló hoy la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, en la que sus acciones perdían hoy casi un 25 % de su valor tras conocerse la noticia."La compañía no ha logrado contactar con el señor Bao Fan (...). La junta no tiene constancia de información alguna que indique que la indisponibilidad del señor Bao esté o pueda estar relacionada con los negocios u operaciones del grupo, que continúan con normalidad", indicó China Renaissance en un documento remitido anoche al parqué hongkonés.

MÉXICO PRENSA

Hallan muerto a periodista y activista en centro de México, primero en 2023

Ciudad de México. El periodista y activista ambiental Abisaí Pérez Romero, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Tula, estado de Hidalgo, centro de México, se apuntó como el primer caso de un informador asesinado en México en 2023.En un comunicado, emitido ayer jueves, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) informó del hallazgo."Con profundo dolor comunicamos que el pasado 14 de febrero fue encontrado -en el municipio de Tula, estado Hidalgo- el cuerpo sin vida de nuestro compañero Abisaí Pérez Romero, estudiante de la carrera de Comunicación y Cultura de nuestra casa de estudios", señaló la institución.

BRUCE WILLIS

Bruce Willis padece demencia y su estado de salud ha empeorado

Los Ángeles (EE.UU.). El actor Bruce Willis, que se retiró el año pasado por padecer afasia, un trastorno del lenguaje, ha recibido un diagnóstico médico definitivo y padece un tipo de demencia que ha provocado que empeore su estado de salud, informó este jueves su familia. "Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal", reza el comunicado oficial difundido por su familia este jueves a través de la web de la Asociación de Degeneración Frontotemporal y de la cuenta de Instagram de Rummer Willis, hija mayor del actor y de la actriz Demi Moore.

JAPÓN COHETE

Suspenden el lanzamiento del cohete H3 en Japón por fallo en impulsores

Tokio (EFECOM).- El cohete H3, nuevo cohete insignia de Japón, no pudo realizar hoy viernes el que habría sido su vuelo inaugural por un aparente fallo en sus impulsores complementarios, según detalló la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete tenía previsto despegar del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), a las 10:37 de la mañana de este viernes (1:37 GMT), sin embargo, minutos después de la hora prevista del despegue, sus impulsores (o cohetes aceleradores complementarios) no pudieron realizar la ignición.

CINE BERLINALE

La mexicana "Tótem" buscará otro Oso de Oro para el cine latinoamericano

Berlín. La película mexicana "Tótem", de Lila Avilés, optará al Oso de Oro de la 73 edición de la Berlinale que arrancó ayer jueves, y entre cuyos 18 filmes a competición figura también la cinta española "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola Solaguren. El filme de Avilés aborda, como ya hizo en su anterior obra, "La camarera", la conexión entre las relaciones humanas y los espacios interiores, con una gran casa como escenario y la celebración de un doble ritual: un cumpleaños y una despedida. EFE

int-mmg/amd/ics