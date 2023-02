Stella Stevens, actriz de "The Nutty Professor", fallece a los 84 años

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb. La actriz Stella Stevens recordada por filmes como "The Nutty Professor" o "The Poseidon Adventures" falleció este viernes en Los Ángeles a los 84 años.

El deceso de la actriz sucedió después de una larga lucha contra la enfermedad de Alzheimer y fue confirmado al medio especializado Deadline por su único hijo, el actor y productor Andrew Stevens.

Estelle Caro Eggleston, más conocida como Stella Stevens, comenzó su carrera en el cine en 1959 con el filme "Say One for Me" del director Frank Tashlin.

Su trabajo en la película le valió el Globo de Oro como actriz revelación y desde entonces tomó parte en más de 140 producciones de cine y televisión.

En 1960 hizo varias apariciones en la revista Playboy y fue considerada una de las artistas más sexys de Hollywood. Tiempo después la actriz aseguró que haber participado en ella limitó su carrera pues fue catalogada como un ícono sexual.

Stevens tomó parte en uno de los episodios de la serie de historias de terror y suspense "Alfred Hitchcock Presents", que encabezaba el célebre director de "Psycho" en los años 60, y dos años más tarde actuó junto a Elvis Presley en la cinta "Girl! Girl! Girl!".

En la película "The Professor Nutty" (1963) protagonizada y dirigida por Jerry Lewis, dio vida a la hermosa Stella Purdy y en 1972 encarnó a Linda Rogo en la galardonada película "The Poseidon Adventure".

Además de actriz, Stevens se desempeñó como directora en filmes como "The Ranch" (1989) -protagonizada por su hijo- y el documental "The American Heroine" (1979), del que también fue productora.

En la década de los noventa formó parte de la serie "Santa Barbara" y entre sus últimos trabajos se encuentran "Megaconda" (2010) y el cortometraje "Dante's Inferno: Abandon All Hope" (2010). EFE

mrl/ss