Lil Nas X actuará el 7 de julio en el NOS Alive de Lisboa

Lisboa, 17 feb. El cantante, rapero y compositor estadounidense Lil Nas X actuará el 7 de julio en la 15ª edición del festival luso NOS Alive, que se celebrará este verano en el municipio de Oeiras (área metropolitana de Lisboa).

Este es el primer viaje a Portugal del artista, que alcanzó la fama mundial en 2019 tras el lanzamiento de "Old Town Road", canción con la que ganó dos Grammy.

Dos años más tarde, su disco "Montero" -que incluye temas como "Montero (Call me by your name)", "Industry Baby" y "That's what I want"- le volvió un éxito internacional indiscutible y le valió la nominación en 2022 en los Grammy al "Mejor disco del año".

La organización del festival destacó hoy en un comunicado las 11 nominaciones a los Grammy que acumula a sus 23 años de edad, siendo además "uno de los artistas del momento".

Arctic Monkeys, IDLES, Lizzo, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, The Black Keys, Morad y Men I trust son algunos de los nombres confirmados para esta edición del NOS Alive, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio.

La anterior edición de este encuentro, una referencia entre los eventos musicales europeos, tuvo lugar el pasado julio, cuando recibió 165 actuaciones, entre ellas las de Metallica e Imagine Dragons, y registró 210.000 visitantes. EFE

