La inflación preocupa a los alemanes y muchos sufren apuros económicos -encuesta

BERLÍN, 17 feb (Reuters) - La mayoría de los alemanes están preocupados por la elevada inflación, y más de la mitad de ellos afirman que el aumento de los precios les está haciendo pasar aprietos económicos, según una encuesta internacional realizada por Dynata.

Según la parte de la encuesta dedicada a Alemania, a la que Reuters tuvo acceso el viernes, el 61% de los ciudadanos alemanes están muy o extremadamente preocupados por la subida de los precios de la energía, los alimentos, la gasolina y la vivienda. Sólo el 2% de los encuestados dijo no estar preocupado, y el 37% lo estaba poco o algo.

Los precios al consumo alemanes, armonizados para compararlos con los de otros países de la Unión Europea, subieron un 9,2% interanual en enero, según datos preliminares de la oficina federal de estadística.

De los encuestados, el 53% afirma que el aumento de los precios de los bienes de consumo cotidiano les provoca dificultades económicas.

El Informe sobre Tendencias Mundiales de Consumo mostró que el 39% de los ciudadanos alemanes considera que su situación financiera es peor que hace un año, mientras que el 41% afirma que nada ha cambiado y sólo uno de cada cinco afirma que su situación financiera ha mejorado.

Sin embargo, los alemanes no se mostraron muy preocupados por el mercado laboral: La encuesta muestra que a una cuarta parte de los encuestados no les preocupa en absoluto la posibilidad de perder su empleo. Esto contrasta con la situación en otros países europeos: sólo el 3% de los encuestados en España y el 5% de los italianos no estaban preocupados por la posibilidad de quedarse en paro.

Los resultados de la encuesta reflejan la resistencia del mercado laboral alemán. La tasa de desempleo alemana se mantuvo estable en el 5,5% en enero.

El estudio se basa en las respuestas de 11.000 consumidores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, China, Japón y Australia, que fueron encuestados entre el 5 y el 10 de enero.

(Reporte de Reinhard Becker y María Martínez; Edición de Miranda Murray, editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)