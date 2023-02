Imparables: un siglo de lucha de las españolas se reconstruye en la India

Nueva Delhi, 17 feb. Casi cien años de historia, recogida en 38 fotografías del archivo histórico de la Agencia EFE, fueron presentados este viernes por primera vez en Nueva Delhi en la exposición "Imparables", que junta los momentos que han marcado la historia de las españolas y su camino hacia la igualdad.

La fotografía en blanco y negro de mujeres en las calles agitando al aire papeletas de voto durante las elecciones generales de 1933, las primeras en las que se permitió el voto femenino, es una de las primeras imágenes de esta exposición organizada por la embajada de España en la India y presentada en el marco de la iniciativa europea Gender Champions.

En la sala de exposiciones del Instituto Cervantes en la capital india, "Imparables" conduce el viaje a través de la búsqueda de la igualdad.

"Este es un modelo de la evolución de las mujeres en todo el mundo" que, como las españolas, han quedado sistemáticamente excluidas de la historia, dijo la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, durante la inauguración de esta exhibición que repasa cómo esta brecha se ha ido acortando.

La exposición encuentra su punto de partida en 1930, en los campos de cultivos de La Mancha, con mujeres vendimiadoras o batiendo los calderos en las cocinas de carbón, como imagen de un camino que partió del modelo ideológico dominante que les relegaba al ámbito doméstico.

"Casi un siglo de imágenes del fondo fotográfico de la Agencia EFE nos ayuda a entender cómo los distintos cambios ideológicos y sociales han confluido en una realidad más justa y esperanzadora", señaló Cañas.

La historia de las mujeres en España, al igual que en cualquier otra parte del mundo, está estrechamente vinculada a la historia de la democracia y la libertad, dijo el embajador de España en la India, José María Ridao, que señaló la lucha y la búsqueda de los derechos civiles como uno de los mayores ideales.

"Imparables" contiene un único e inequívoco mensaje, según Ridao: "la igualdad entre hombres y mujeres es la manifestación de un valor irrenunciable, el del idéntico valor de todas las personas, sin el que ninguna sociedad puede ser libre ni progresar".

Antes de inaugurar la exposición, la presidenta de EFE participó en una mesa redonda para debatir sobre esa evolución, en España o en la India, donde de alguna manera las mujeres se enfrentan a similares desafíos.

Acompañada por una de las más reconocidas activistas de derechos de la mujer en la India, Ranajana Kumari, y por la joven periodista india Megha Sharma, del canal de noticias indio News X, Cañas repasó ese proceso en la vida civil y en las salas de redacción de los medios españoles.

"Justo cuando España recuperó la democracia, fuimos capaces de avanzar hacia la democracia y también avanzar hacia la igualdad de las mujeres", señaló Cañas que ve este primer cuarto de siglo como un periodo para consolidar esos logros.

No es el final del camino, aclaró, "todavía no tenemos igualdad, como no la hay en ninguna parte del mundo", con luchas importantes en asuntos de violencia o brechas salariales, por ejemplo, pero al mismo tiempo "tenemos una sociedad que cada vez se escandaliza por ello, y es una prioridad para este país".

Para Kumari, ver la historia de las mujeres españolas a través de esta exposición, desde momentos en los que se les permitía un rol más activo como miembros de la sociedad y como trabajadoras, y luego "ver el retraso de la dictadura, y ahora ver cuán rápido la lucha ha avanzado, es algo inspirador".

Al mismo tiempo, la también directora del Centro por la Investigación Social de Nueva Delhi señala cómo desde la India es también "importante ver a dónde hemos llegado 75 años después de la independencia y todo lo que ha sucedido" en un país que enfrenta todavía graves problemas para ofrecer igualdad y seguridad a sus mujeres.