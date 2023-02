El delantero y exinternacional español Fernando Llorente se retira

FOTO DE ARCHIVO: El delantero español Fernando Llorente aplaude a la afición del Nápoles durante su etapa como jugador del equipo italiano, en el partido de Liga de Campeones disputado contra el Liverpool en el estadio San Paolo de Nápoles, Italiam el 17 de septiembre de 2019. Action Images vía Reuters/Andrew Couldridge

16 feb (Reuters) - El delantero y antiguo internacional la selección de fútbol española Fernando Llorente anunció este jueves su retirada a los 37 años, poniendo fin a una carrera de 18 años en la que formó parte del combinado que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Llorente jugó en clubes como el Athletic de Bilbao, el Sevilla, la Juventus, el Tottenham Hotspur y el Nápoles, con los que ganó tres títulos de la Serie A, dos Copas de Italia y una Liga Europa.

"No, no. Ya lo tengo claro. Me mantengo en forma jugando al pádel", dijo a Movistar Plus el deportista navarro, que ha estado sin club desde que su contrato de un año con el Eibar expiró el año pasado, cuando se le preguntó si volverá a los terrenos de juego.

Llorente fue internacional 24 veces con su España, con la que marcó siete goles.

Jugó en la Premier League inglesa con el Swansea City y el Tottenham, al que ayudó a alcanzar la final de la Liga de Campeones de 2019 al marcar el gol que metió al club londinense en semifinales a costa del Manchester City.

(Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México; edición de Ed Osmond; editado en español por Darío Fernández)