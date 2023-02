Autoridades Fed dicen toca seguir alza tasa para enfriar precios

(Bloomberg) -- Dos autoridades de la Reserva Federal dijeron que las tasas de interés deben seguir aumentando, y una de ellas argumentó que los movimientos deberían seguir a un ritmo gradual.

“Me gusta el camino de los 25 puntos básicos”, dijo el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a periodistas el viernes en Rosslyn, Virginia. “Nos da la flexibilidad para responder” a los datos a medida que salen, dijo, y agregó que apoyó la medida en la última reunión de definición de política monetaria.

La gobernadora Michelle Bowman, dijo en un evento separado en Nashville, Tennessee, que “tendremos que continuar elevando la tasa de fondos federales hasta que comencemos a ver mucho más progreso” en la reducción de la inflación.

Fueron las autoridades de política monetaria en advertir más recientemente que la Fed no había terminado en su campaña de ajuste, luego de comentarios de sus colegas que indicaban que era posible que las tasas tuvieran que subir más de lo que se anticipaba anteriormente.

Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, y James Bullard, de San Luis, dos de los funcionarios de tono más duro del banco central, dijeron anteriormente esta semana que los formuladores de política monetaria deben estar abiertos a mayores aumentos de tasas en el futuro si las condiciones económicas lo justifican.

Los banqueros centrales de Estados Unidos han evidenciado cómo se desaceleraban sectores de la economía como resultado de su campaña de ajuste, que comenzó hace un año.

La Fed redujo el ritmo de los aumentos a un movimiento de un cuarto de punto en su reunión a principios de febrero desde medio punto en diciembre y una serie de cuatro aumentos de 75 puntos básicos antes de eso.

Autoridades de la Fed han dicho que el ritmo más lento les permitirá evaluar mejor cómo la política monetaria se está abriendo camino a través de la economía.

Bancos y operadores de Wall Street aumentaron sus apuestas por más alzas de la Fed y ahora prevén aumentos de tasas en las reuniones de marzo, mayo y junio, con tasas que alcanzarían un máximo de casi 5,3%. La Fed pronosticaba en diciembre que las tasas alcanzarían un máximo de 5,1%, según su proyección mediana. Emitirán un nuevo pronóstico en marzo.

Los datos oficiales anteriormente esta semana revelaron que los precios al consumidor de EE.UU. subieron un 6,4% en enero respecto al año anterior, más de lo que anticipaban los economistas y aún muy por encima de la meta de la Fed de una inflación anual del 2%, que se basa en una medida separada.

“No creo que nadie pueda argumentar que la inflación es demasiado alta”, dijo Bowman. “Creo que vemos muchos datos realmente inconsistentes bajo las condiciones económicas”.

Cuando se le preguntó qué necesitaría ver para favorecer la pausa en las alzas de tasas, Bowman dijo que sería “una disminución constante de la inflación”, ya que la evidencia sugiere que los aumentos de la Fed hasta el momento aún no estaban desacelerando la economía y los costos de endeudamiento aún no habían alcanzado un nivel nivel suficientemente restrictivo.

“Aún no hemos terminado. No hemos vencido a la inflación”, dijo, sin dar más pistas sobre qué tan alto prefiere subir o si la Fed debería volver a movimientos de tasas más grandes para llegar a ese punto.

