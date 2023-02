Vilda: "Por ocasiones, podría haber sido más abultado el resultado"

Redacción deportes,16 feb. Jorge Vilda, técnico de la selección española femenina de fútbol, se mostró satisfecho con el debut de su equipo en la Copa de las Naciones y la goleada sobre Jamaica (3-0), pese a que, en su opinión, pudo ser más abultada.

"Hemos dominado el partido, y por ocasiones podría haber sido más abultado el resultado" expresó Jorge Vilda tras el encuentro, en declaraciones remitidas por la Federación Española (RFEF).

La Roja dejó muy buenas sensaciones en el terreno de juego del estadio Central Coast de Gosford, en un partido complicado tras el largo desplazamiento a Australia. "Eramos conscientes de que nos iba a costar este partido, pero hemos conseguido ponernos por delante en el marcador y eso nos lo ha puesto todo más fácil" aseguraba Maite Oroz, una de las goleadoras del partido.

"He tenido suerte de que el rechace del gran golpeo de Claudia , he intuido que el balón caería justo ahí y he podido ayudar al equipo", explicaba la centrocampista.

La Selección ya piensa en el siguiente partido de este domingo contra Australia. En 72 horas, la selección española se enfrentará a Australia, en un duelo en el que las anfitrionas contarán con el apoyo extra de su público. "Sabemos que vendrá mucha gente a apoyarles pero vamos a ir a ganar y a dar lo mejor de nosotras", afirmó Oroz. E