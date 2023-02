Temas del día de EFE Internacional del 16 de febrero de 2023 (16.00 GMT)

NICARAGUA CRISIS

Tegucigalpa - Las autoridades nicaraguenses han despojado de la nacionalidad a 94 opositores, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, y el excomandante de la revolución Luis Carrion, decisión que está siendo contestada por los afectados y por toda la comunidad internacional. (Texto) (Audio)

¿Quiénes son los 94 nicaragüenses a quienes se ha despojado de la nacionalidad? (Texto) (ENVIADO)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Leópolis (Ucrania).- Rusia atacó esta noche varias regiones ucranianas con al menos ocho misiles Kalibr y golpeó una infraestructura crítica en Leópolis, en el oeste de Ucrania, que a su vez trata de repeler cualquier asalto ruso en el terreno y recuperar la iniciativa de cara a la primavera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo (PE) se mostró este jueves favorable a que la Unión Europea use los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú para financiar la reconstrucción de Ucrania e indemnizar a las víctimas de la agresión rusa. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

Washington - La directora general de energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, y el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Energía estadounidense, Andrew Light, hacen balance ante el comité de Energía del Senado estadounidense del impacto de la guerra ucraniana sobre la seguridad energética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PANAMÁ ACCIDENTE

Ciudad de Panamá - Las autoridades de Panamá continúan investigando las causas del accidente de un autobús con migrantes en el que murieron al menos 40 personas y una veintena resultó herida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ABORTO

Madrid - El Parlamento español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (ENVIADO)

OTAN TURQUÍA

Ankara.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita Turquía, país miembro con el que la organización mantiene diferencias por la adhesión de Finlandia y Suecia, y se entrevistará con el presidente del país, Recep Tayyip Erdoǧan, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, además de visitar las zonas afectadas por los devastadores terremotos del 6 de febrero. (Texto)

CINE BERLINALE

Berlín - La Berlinale optó por el impacto mediático en su apertura, con el estreno de "She came to me", una comedia suave que llevó a la capital alemana a Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei, para un festival centrado en lo político en la solidaridad hacia Ucrania. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

(La gala comienza a las 18.30 GMT)

BRASIL AMAZONÍA

Itaituba (Brasil) - Todo gira en torno al comercio de oro, abundan las tiendas de excavadoras y sus habitantes protegen a los mineros clandestinos. Bienvenidos a Itaituba, considerado el epicentro del blanqueo de oro extraído de forma ilegal de la Amazonía brasileña. Por Carlos Meneses (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro - Las fiestas de Carnaval, que paralizan Brasil durante cinco días, renacen este viernes con el epicentro en Río de Janeiro, donde se esperan ingresos por valor de 870 millones de dólares. (Texto) (Previa)

CECILIA ROTH

Buenos Aires - Con más de 45 años de trayectoria, Cecilia Roth sigue tan vigente o más que en los tiempos en que inició su "larga" historia artística y de amistad con Pedro Almodóvar. "Mi vida es trabajar y trabajar es mi vida", cuenta a EFE esta célebre argentina que se afianzó como actriz en España en unos años 80 en los que, asegura, "no éramos más libres que ahora". Por Rodrigo García (Entrevista) (Foto) (Texto) (Vídeo) (ENVIADO)

AGENDA INFORMATIVA

16.30 GMT Zagreb.- ESPAÑA CROACIA - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Croacia, y se reúne con su homólogo croata, Andrej Plenkovic, para hablar sobre las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami (EEUU).- EEUU CUBA.- La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC ) y su programa Represores Cubanos hacen públicos los expedientes de 20 represores cubanos que viven en EEUU (Texto)

Lima.- PERÚ CRISIS.- Amnistía Internacional (AI) presenta en una rueda de prensa los hallazgos iniciales de su investigación sobre la situación de los derechos humanos durante la ola de protestas antigubernamentales que azota al Perú y que desde diciembre deja un saldo de 70 fallecidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO CINE.- Premiere en Londres de la película basada en los comics Marvel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", donde se espera que asistan Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michael Douglas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile.- CHILE NERUDA.- Manuel Araya, antiguo chófer del Nobel chileno Pablo Neruda y uno de los primeros en defender la teoría de que fue envenenado doce días después del golpe de 1973, comenta en rueda de prensa las conclusiones de un informe pericial que, según la familia del poeta, le daría la razón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- La directora general de energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, y el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Energía estadounidense, Andrew Light, comparecen ante el comité de Energía del Senado estadounidense para hacer balance sobre el impacto de la guerra ucraniana sobre la seguridad energética global. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:15h.- Berlín.- CONFERENCIA MÚNICH.- George Soros pronuncia un discurso en la Universidad de Múnich sobre la confrontación entre sociedades abiertas y sociedades cerradas y la guerra de Ucrania, la víspera del comienzo de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU SOROLLA.- Los gouaches que Joaquín Sorolla utilizó como bocetos para su monumental Visión de España se exponen por vez primera al público en una muestra organizada por la Hispanic Society y el National Arts Club. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú - RUSIA EXTERIORES -Moscú. - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con dirigentes de los órganos ejecutivos de los países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Unión Económica Euroasiática y la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia, para debatir los resultados de estas asociaciones durante 2022. (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR D.HUMANOS.- Miembros de comités de madres de personas asesinadas, torturadas y desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador presentan el audiovisual 'Nosotras no hemos muerto'. (Texto) (Vídeo)

Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, presenta en rueda de prensa los datos sobre las exportaciones de servicios del país centroamericano durante 2022, además de la evolución de las ventas al extranjero en la última década. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS MIGRACIÓN.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrece una rueda de prensa sobre una encuesta nacional de migración y remesas en Honduras. (Texto) (Vídeo)

Tulcán.- ECUADOR COLOMBIA.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador intensifican sus acciones en la frontera con Colombia, con recorridos por el límite fronterizo utilizado por el crimen organizado para el narcotráfico, el tráfico de armas e incluso también de personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Caracas.- VENEZUELA ELECCIONES.- Dirigentes del partido Primero Venezuela, un ala minoritaria del antichavismo, fijarán posición en torno a las elecciones primarias opositoras, que serán el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato que enfrentará al oficialismo en las presidenciales de 2024.

Madrid - Arranca la 77 edición de la Semana de la Moda de Madrid, con experiencias inmersivas y aire "hippy". (Foto)(Vídeo)

