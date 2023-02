Medina Cantalejo: "Pongo la mano en el fuego por la honradez de los árbitros"

Madrid, 16 feb. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), aseguró este jueves que pone "la mano en el fuego por la honradez de los árbitros" e informó de que el organismo que preside se personará en los procedimientos judiciales junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el "Caso Negreira".

A través de un vídeo emitido por los canales oficiales de la RFEF, Medina Cantalejo defendió el trabajo de todos los árbitros que coincidieron bajo la vicepresidencia del CTA de José María Enríquez Negreira, que supuestamente habría cobrado del Barcelona a través de una compañía (DASNIL 95 SL) una cantidad cercana a los 1,4 millones de euros para recibir asesoramiento arbitral.

"Pongo las dos manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y mucho trabajo se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien. Esto no es el fútbol español, esto no es el arbitraje español", dijo.

"Llevo cuarenta años en el arbitraje y este es el momento más triste que he vivido. He estado durante once años en Primera División y puedo decir a todos que no ha habido ninguna insinuación ni ningún consejo, ni en mí ni en mis compañeros, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados o en toma de decisiones que podría beneficiar a algún equipo o a otro. Jamás en la vida", agregó.

Medina Cantalejo recordó que Negreira, para la plantilla de árbitros de su época, sabían que era el vicepresidente y que formaba parte de la junta directiva pero no sabían cuáles eran sus funciones.

"Él iba, nos veíamos dos veces al año, una vez a mitad de pretemporada y otra a mitad de temporada. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía unos papeles sobre el grupo en el que iba, el uno, el dos o el tres, en función de la calificación y nada más. No hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía. Ha estado muchísimos años y era un hombre que ha estado en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité", señaló.

"Nos vamos a personar en la causa junto a con la Federación. Colaboraremos en todo lo posible con lo que es la fiscalía en la documentación y en lo que nos soliciten. Es desde el año 2018, que Luis Rubiales ha entrado en la Federación, este señor no ha formado parte de nada de ningún ámbito federativo ni del Comité Técnico de Árbitros", resaltó.

Por último, dejó claro que desde su llegada a la presidencia del CTA y desde la llegada de Luis Rubiales a la RFEF, cada empleado y cada árbitro tiene que declarar que no existe ningún tipo de incompatibilidad de intereses o de relación de algún tipo que pueda ligarle al "desarrollo normal de su trayectoria, de su trabajo o que esté ligada a algún equipo". EFE

