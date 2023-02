La vacuna de GSK contra el VRS para adultos logra resultados prometedores

(Actualiza con declaraciones del investigador y coautor del ensayo, Federico Martinón-Torres).

Madrid, 16 feb. Un ensayo internacional en fase 3 ha demostrado en adultos de 60 años o más que una sola dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica GSK frente al virus respiratorio sincitial (VRS) es segura y previene la infección respiratoria aguda causada por el virus.

Además, la vacuna es eficaz "independientemente del subtipo de VRS y de la presencia de enfermedades coexistentes subyacentes", según los resultados del ensayo publicados este jueves en la revista The New England Journal of Medicine.

El VRS es un virus común contagioso que afecta a los pulmones y vías respiratorias y que provoca complicaciones clínicas y muerte en adultos (unos 33.000 al año en todo el mundo), en unas cifras comparables al virus de la gripe.

Actualmente, no hay ninguna vacuna autorizada o tratamiento específico para la población adulta, por lo que estos resultados suponen un significativo avance en la lucha contra el VRS.

La candidata a vacuna -cuyo nombre científico es RSVPreF3 OA- se probó con 24.966 participantes que recibieron una dosis de la vacuna (12.467 adultos) o placebo (12.499).

Tras un seguimiento medio de 6,7 meses, la vacuna demostró una eficacia del 82,6 por ciento contra la enfermedad respiratoria, del 91,4 por ciento frente a los casos más graves y del 71,7 por ciento en la infección respiratoria aguda.

La eficacia de la vacuna fue similar frente a los subtipos A y B del VRS (para la enfermedad de las vías respiratorias inferiores relacionada con el VRS: 84,6% y 80,9%, respectivamente; para la infección respiratoria aguda relacionada con el VRS: 71,9% y 70,6%, respectivamente).

Además, se observó una elevada eficacia de la vacuna en varios grupos de edad y en participantes con enfermedades coexistentes.

En declaraciones a EFE, Federico Martinón-Torres, coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos de Vacunas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y coautor del ensayo, explicó que esta vacuna supone "un punto de inflexión que marca el camino para otras vacunas".

"Hasta ahora, todos los intentos previos para desarrollar una vacuna contra el VRS habían fracasado al llegar a la fase 3. Esta es la primera que supera esta fase con muy buenos resultados", subrayó el investigador español.

En cuanto al VRS en niños, donde los riesgos son mucho mayores que en adultos (en España provoca la muerte de entre 70 y 250 niños al año), Martinón-Torresdijo que en este momento el virus se trata con un anticuerpo monoclonal que se administra al nacer y que protege al niño durante 4-5 meses, "lo que dura la estación".

Actualmente, para proteger a este colectivo -añadió-, se están investigando vacunas para niños y vacunas para embarazadas "que buscan que la madre transmita los anticuerpos al feto y así poder proteger al grupo de mayor riesgo, los lactantes y recién nacidos".

Tras la publicación de estos resultados, GSK ha anunciado en un comunicado que, si las agencias sanitarias la aprueban, podría suministrar dosis de esta vacuna antes del inicio de la temporada de VRS 2023-24 en el hemisferio norte.

En Estados Unidos, está previsto que el próximo 1 de marzo se reúna el Comité Asesor de Vacunas de la FDA, que revisará la solicitud de autorización de este producto para este país.

Y para Europa, "lo previsible" es que esté disponible también a finales de este año, si la aprueba la Agencia Europea del Medicamento (EMA), concluyó Martinón-Torres. EFE

