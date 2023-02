Jueves 16 de febrero de 2023

Estrasburgo - El Parlamento Europeo vota una resolución sobre el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Moscú - La Duma o cámara baja del Parlamento ruso estudia un proyecto de ley para rescindir los acuerdos con el Consejo de Europa.

Washington - La directora general de energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, y el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Energía estadounidense, Andrew Light, comparecen ante el comité de Energía del Senado estadounidense para hacer balance sobre el impacto de la guerra ucraniana sobre la seguridad energética global.

Viena/Zagreb- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia con sendas visitas a Austria y Croacia una gira que le llevará hasta junio a una quincena de países para preparar la presidencia de la UE en el segundo semestre del año.

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se someterá este jueves a un examen médico.

Buenos Aires - La mesa política del oficialista Frente de Todos se reúne en Argentina para comenzar a diseñar la estrategia para las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

Miami - La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC ) y su programa Represores Cubanos hacen públicos los expedientes de 20 represores cubanos que viven en EEUU.

Túnez - El tribunal de apelación de Túnez examina hoy la solicitud de liberación del líder del partido islamista Ennahdha y exministro del Interior, Ali Larayedh, detenido por un presunto crimen de envío de jóvenes yihadistas a zonas de conflicto durante el inicio de la transición democrática.

París - El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de antiguos miembros del Gobierno de Macedonia que se quejan de haber sido juzgados por haber llevado a cabo escuchas ilegales a gran escala pese a que habían sido indultados por esos hechos por el jefe del Estado.

Moscú - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con dirigentes de los órganos ejecutivos de los países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Unión Económica Euroasiática y la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia, para debatir los resultados de estas asociaciones durante 2022.

Tokio - Las tropas de Japón y Estados Unidos realizan unas maniobras conjuntas simulando la defensa de islas remotas del archipiélago nipón.

Lima - Amnistía Internacional (AI) presenta en una rueda de prensa los hallazgos iniciales de su investigación sobre la situación de los derechos humanos durante la ola de protestas antigubernamentales que azota al Perú y que desde diciembre deja un saldo de 70 fallecidos.

Ankara - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita Turquía y se reúne con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu. Visitarán las zonas afectadas por el devastador terremoto del día 6 de febrero.

Tucson (EE.UU.) - El republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, encabeza una delegación de congresistas que viaja a la frontera sur para abordar la situación migratoria y de seguridad en la zona, foco de críticas contra el presidente, Joe Biden.

Viena - El ministro de Finanzas de Alemania, el liberal Christian Lindner, se reúne en Viena con su homólogo austríaco, Magnus Brunner.

París - El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani

París - El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo de Níger, Mohamed Bazoum.

Ginebra - Tres activistas proderechos humanos de Venezuela, Chad y Cachemira reciben el Premio Ennals de derechos humanos, otorgado por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Estrasburgo - El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la violencia contra activistas opositores en Guinea Ecuatorial, en concreto el caso de la muerte del ciudadano español Julio Obama.

Caracas - Dirigentes del partido Primero Venezuela, un ala minoritaria del antichavismo, fijarán posición en torno las elecciones primarias opositoras, que serán el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato que enfrentará al oficialismo en las presidenciales de 2024.

París - Los sindicatos franceses han convocado una quinta jornada de paros y protestas contra la reforma de las pensiones mientras el proyecto del Gobierno avanza lentamente en la Asamblea Nacional, donde Marine Le Pen ha anunciado una moción de censura.

Londres - Los trabajadores de la empresa de correos británica Royal Mail secundan una nueva huelga, parte de la disputa que desde hace tiempo mantienen sobre sus condiciones salariales y laborales.

Ginebra - Lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para Guatemala por parte de Naciones Unidas.

Seúl - Rueda de prensa ofrecida por Yang Geum-deok, que fue esclavizado por una compañía japonesa durante la ocupación nipona de la península coreana (1910-1945), y otros representantes de surcoreanos que padecieron situaciones idénticas y reclaman compensaciones por ello.

La Paz - El Ministerio de la Presidencia de Bolivia presenta los resultados del "Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres".

Berlín - George Soros pronuncia un discurso en la Universidad de Múnich sobre la confrontación entre sociedades abiertas y sociedades cerradas y la guerra de Ucrania, la víspera del comienzo de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Berlín - La Berlinale abre su 73 edición con "She came to me", la película de Rebecca Miller que se exhibe fuera de concurso, y la presentación del jurado internacional que presidirá la actriz estadounidense Kristen Stewart.

Nueva York - Los gouaches que Joaquín Sorolla utilizó como bocetos para su monumental Visión de España se exponen por vez primera al público en una muestra organizada por la Hispanic Society y el National Arts Club.

Londres - Premiere en Londres de la película basada en los comics Marvel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", donde se espera que asistan Paul Rudd, Evangeline Lilly y Michael Douglas.

Viena - La Ópera Nacional de Viena acoge el legendario Opernball tras dos años de parón debido a las restricciones por la COVID. Este año la invitada estrella es la actriz estadounidense Jane Fonda.

