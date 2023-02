Jueves, 16 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

BANCO MUNDIAL

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, anuncia que deja el cargo

Washington. El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, informó este miércoles al Directorio Ejecutivo del organismo de su intención de dejar el cargo hacia el 30 de junio próximo. La figura de Malpass estuvo en entredicho después de que en septiembre pasado en un panel de discusión evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban "calentando el planeta rápida y peligrosamente". Propuesto por el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), ocupaba el cargo desde abril de 2019.

UCRANIA GUERRA LATINOAMÉRICA

Kuleba: Latinoamérica debe dejar la neutralidad y ponerse del lado correcto

Redacción Internacional. Ucrania hizo hoy un llamamiento a los países latinoamericanos para que abandonen la "neutralidad" y se pongan del "lado correcto" de la Historia ante la agresión rusa. "Llamamos a todos los líderes de la región de Latinoamérica y el Caribe a dejar de lado esa llamada neutralidad y ponerse del lado correcto de la Historia", dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en una videoconferencia de prensa con periodistas iberoamericanos desde Kiev

UCRANIA GUERRA

Ucrania no recibirá la cifra de Leopard 2 más modernos prevista por Alemania

Bruselas. Las contribuciones de Leopard 2A6 para Ucrania no han llegado a las cifras previstas por Alemania, que contaba con enviar a ese país un batallón completo de ese modelo de tanque para ayudarle a defenderse de la invasión rusa, indicó este miércoles el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius. Según el ministro, en la parte que coordina Polonia de Leopards 2A4, “hemos obtenido un batallón”, unos 30 tanques, capacidad que no se ha logrado reunir en el caso de los 2A6 que gestiona Alemania, que ascenderán solo a 17.

UCRANIA GUERRA OTAN

Los aliados encauzan el aumento de la producción militar para mantener su apoyo a Ucrania

Bruselas. Los aliados empiezan a impulsar la producción de armas y munición con nuevos contratos e inversiones, después de que la OTAN avisara hace unos meses de que si no aumentan el ritmo no podrán mantener el apoyo que necesita Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia y garantizar al mismo tiempo su seguridad. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo en una rueda de prensa que los aliados van encauzando la necesidad de fabricar más de estos elementos, con países como Estados Unidos y Francia firmando nuevos contratos mientras que otros, como Alemania o Noruega, ya han impulsado acuerdos con la industria de defensa, “lo que significa que la producción se está acelerando”.

TERREMOTO TURQUÍA SUPERVIVIENTES

Rescatan a cinco supervivientes 9 días después del terremoto en Turquía

Estambul. Cinco personas han sido rescatadas hoy con vida después de estar 9 días atrapadas entre los escombros tras los terremotos que devastaron el sureste de Turquía y ha dejado al menos 40.000 muertos en este país y en Siria. El último rescate tuvo lugar sobre las 13.00 GMT en Antioquía, una de las ciudades con mayor nivel de destrucción, donde los equipos sacaron con vida a una mujer y a sus dos hijos pequeños de los escombros, tras 228 horas atrapados.

NICARAGUA CRISIS

Nicaragua retira nacionalidad a Ramírez, Gioconda Belli y a 92 personas más

Tegucigalpa. Las autoridades de Nicaragua despojaron este miércoles de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al excomandante de la revolución Luis Carrión. También a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al ex magistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados de delitos considerados "traición a la patria", según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

PANAMÁ ACCIDENTE

Se elevan a 40 los muertos en accidente de un autobús con migrantes en Panamá

Ciudad de Panamá. Las autoridades de Panamá elevaron a 40 la cifra de muertos, entre ellos niños, en el accidente de un autobús que llevaba este miércoles migrantes irregulares hacia un albergue situado cerca de la frontera con Costa Rica. En el accidente, ocurrido alrededor de las 4.00 hora local (9.00 GMT) en Gualaca, un área de la provincia occidental de Chiriquí, situada a unos 450 kilómetros de la capital panameña, resultaron heridas más de 20 personas, según las autoridades.

EEUU ECONOMÍA

La deuda pública de EE.UU. llegará al 118 % del PIB en una década

Washington. La deuda pública de Estados Unidos se elevará hasta el 118 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2033, su mayor nivel registrado, y seguirá al alza si no hay cambios legislativos, apuntó este miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en inglés). Ese órgano precisó en su pronóstico que la deuda federal pasará del 98 % este 2023 a ese 118 % al final de la década, lo que supone un incremento medio de dos puntos porcentuales al año.

BRASIL AMAZONÍA

Brasil lanza operación contra la minería en conflictiva región de la Amazonía

Itaituba (Brasil). Las autoridades brasileñas han desplegado una gran operación contra el avance de la deforestación y la minería ilegal en una de las zonas más conflictivas de la Amazonía, han informado este miércoles fuentes oficiales. La acción tiene lugar en los alrededores de Itaituba, estado de Pará, una de las zonas de la selva más afectadas por la deforestación, y se ha lanzado de forma paralela e independiente a la operación que se lleva a cabo desde hace días para expulsar a los mineros ilegales de la tierra indígena Yanomami.

COLOMBIA REFORMAS

Participación masiva en las marchas contra las reformas de Petro en Colombia

Bogotá. Las calles de las principales ciudades de Colombia se convirtieron este miércoles en una plataforma en la que miles de personas salieron a expresar su descontento contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y sus reformas a la salud, laboral y de pensiones, entre otras. Las de hoy fueron unas protestas que en número superaron las lánguidas manifestaciones de apoyo al Gobierno y a la reforma al sistema de salud, presentada el lunes en medio de una andanada de críticas de diferentes sectores que la consideran lesiva para la gente.

ARGENTINA GOBIERNO

Gobierno argentino cambia pieza clave en la antesala de la disputa electoral

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, concretó este miércoles un cambio en un puesto clave de su Gobierno, en la antesala de lo que se perfila como una álgida disputa tanto dentro del oficialismo como en la oposición de cara a los comicios generales de este año. Fernández tomó juramento a Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete de ministros, puesto desde donde deberá coordinar las tareas entre los ministros y secretarios del Ejecutivo y ejecutar el Presupuesto nacional, rol que, además, impone un diálogo permanente con gobernadores y alcaldes de distritos donde se juega el futuro electoral del país.

LATINOAMÉRICA GRIPE AVIAR

Se encienden las alarmas en Latinoamérica por avance de la gripe aviar

Redacción América. La decisión de Argentina y Uruguay de decretar la emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar aumentó este miércoles el nivel de la alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad, que ha llegado a afectar a humanos en las últimas décadas y que recientemente se ha detectado también en algunas especies de mamíferos. La situación de Argentina y Uruguay está lejos de ser aislada, pues este martes Guatemala declaró el estado de emergencia tras confirmar la presencia del virus H5N1 en pelícanos.

VENEZUELA ELECCIONES

Las oposición venezolana elegirá a su candidato presidencial el 22 de octubre

Caracas. Las oposición de Venezuela elegirá el próximo 22 de octubre al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales -previstas para 2024 en una fecha todavía por definir-, anunció este miércoles la Comisión Nacional de Primarias (CNP), ente que regirá el proceso. El presidente de la CNP, Jesús María Casal, dijo, durante el acto de presentación de la fecha y el cronograma, que "desde este momento", debe haber unidad política y ciudadana, y llamó a los "protagonistas" de este proceso a continuar en la "lucha" por el cambio, a través de las elecciones internas opositoras.

EEUU JUSTICIA

Autor de la matanza de Búfalo es condenado a cadena perpetua

Nueva York. El estadounidense Payton Gendron, autor de la matanza racista en un supermercado de Búfalo, al norte de Nueva York, en mayo de 2022, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, en una sala atestada de familiares de las diez víctimas que lo escucharon pedir perdón antes de la sentencia. Gendron, que reconoció que disparó contra sus víctimas "porque eran negros", fue sentenciado por la jueza Susan Eagan a pasar el resto de su vida en prisión por el cargo de "terrorismo doméstico" y diez cargos de asesinato en primer grado. "No volverás a ver la luz del día como hombre libre", dijo la jueza al dictar su sentencia de cadena perpetua.

CHILE NERUDA

Peritos entregan a la magistrada un informe crucial sobre la muerte de Neruda

Santiago de Chile. Peritos internacionales entregaron este miércoles a la magistrada Paola Plaza un informe con información crucial sobre la muerte del Nobel chileno Pablo Neruda y que, según adelantó a EFE en exclusiva su familia, demostraría que fue "envenenado" doce días después del golpe militar de 1973.La magistrada que investiga la muerte de Pablo Neruda, Paola Plaza, dijo hoy que el informe pericial sobre el origen de la bacteria hallada en los restos del poeta es una prueba "importante", pero no definitiva, y subrayó que no puede revelar sus conclusiones porque la causa está en fase de sumario.

RAQUEL WELCH

Fallece la actriz Raquel Welch a los 82 años, un icono sexual de los setenta

Los Ángeles (EE.UU.). La actriz estadounidense Raquel Welch, recordada por filmes como "One Million Years B.C."(Hace un millón de años, en su título en español) y por ser un icono sexual de la década de los sesenta, falleció este miércoles a los 82 años tras una enfermedad. La familia de Welch confirmó el deceso al portal de las celebridades TMZ y aseguró que la muerte se produjo después de que la actriz sufriera "una breve enfermedad" de la que no se dieron más detalles. Su carrera despegó con la aventura prehistórica de "One Million Years B.C." (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de "sex symbol" en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine.

