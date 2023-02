Homenajeado por ONU, Mujica pide desterrar camino de la violencia de Colombia

Montevideo, 16 feb. El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) recibió este jueves un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por su apoyo al proceso de paz en Colombia con un pedido de "desterrar" el "camino corto por la vía de la violencia" de ese país latinoamericano.

En una ceremonia celebrada en el paraninfo de la Universidad de la República en Montevideo, el exmandatario recibió de manos del jefe de reincorporación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Alessandro Preti, la placa de homenaje a un aporte que, dijo, hizo porque se siente "parte de Colombia".

"No hicimos otra cosa que lo que teníamos que hacer, porque me siento parte de Colombia, porque es nuestra América", afirmó el referente del Frente Amplio, la coalición de izquierdas que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.

Así, comenzó un discurso en el que recordó haber entendido tempranamente "que la lucha por la paz era lo más revolucionario que se podía plantear en Colombia" y haberle ofrecido "una mano" al hoy expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), quien en 2016 firmó un acuerdo de paz con las FARC.

"Me había conmovido Santos porque en definitiva había sido un comandante de la guerra que aprendió de la propia guerra que era misión imposible y que había que terminar con esa lógica", aseveró, a lo que reconoció que había aún entonces "muchas heridas que conspiraban contra la paz" y resumió su contribución en un "hicimos lo que pudimos".

"No me tienen que agradecer nada por Colombia, lástima que llegamos tarde, que no pudimos, pero queda una tarea pendiente. Se pueden cambiar con facilidad realidades materiales pero (...) lo que hay que desterrar de Colombia es la salida del camino corto por la vía de la violencia, que termina siendo el más largo", reflexionó.

Tras confesar que los reconocimientos "no se le suben a la cabeza", el exguerrillero uruguayo, que estuvo preso durante casi 15 años antes de ser liberado al final de la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985), cerró su discurso, ovacionado de pie por el público, con un "vale la pena tener algunas causas para vivir".

Por su parte, tras la ceremonia, que contó además con intervenciones de la analista de paz y periodista colombiana María Alejandra Villamizar y del exsecretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Enrique Iglesias, Preti resaltó a la prensa la importancia del homenaje a Mujica.

"Él ha sido nombrado formalmente por los firmantes de la paz como notable, es decir, una persona destacada, acompañado junto con el expresidente (del Gobierno español) Felipe González. Ha acompañado prudentemente (...) y ha estado muy consciente de los retos de la implementación de la paz en un país que él quiere mucho como es Colombia", reflexionó. EFE

