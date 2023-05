EXCLUSIVA-First Quantum advierte a empleados mina en Panamá podría cerrar si no se resuelve conflicto

16 feb (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd advirtió a sus empleados que podría tener que cerrar sus operaciones en Panamá si el Gobierno no permite que se reanuden sus exportaciones de cobre la próxima semana, según un memorando obtenido por Reuters.

La medida sería la última en la latente disputa contractual entre la minera canadiense y las autoridades panameñas que se centra en desacuerdos sobre impuestos y regalías de la mina Cobre Panamá. (Reporte de Valentine Hilaire; editado por Ernest Scheyder; editado en español por Adriana Barrera)