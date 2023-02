Diez eurodiputados protestan por las condiciones de detención de Eva Kaili

Estrasburgo (Francia), 16 feb. Diez eurodiputados han enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que cargan contra las condiciones del encarcelamiento en Bélgica de la diputada europea Eva Kaili, imputada por organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en la trama de sobornos vinculada a Marruecos y Catar.

"Siempre hemos creído que un Estado de derecho maduro, que busca justicia y no venganza, puede medirse por cómo trata a sus culpables, no a sus inocentes. No hace falta pasarse de la raya", señalan los diez eurodiputados socialistas italianos, entre los que figuran Brando Benifei o Alessandra Moretti.

Los parlamentarios han enviado la carta, a la que ha tenido acceso EFE, a título individual y no como iniciativa del grupo socialdemócrata europeo al que pertenecen.

Kaili, pese a ser de nacionalidad griega, tenía mucha relación con sus colegas socialdemócratas italianos pues su pareja, Francesco Giorgi, también en prisión, es de esa nacionalidad y trabajó durante años como asistente del entonces eurodiputado transalpino Antonio Panzeri, quien desde la cárcel ha pactado con la Fiscalía una reducción de condena a cambio de confesar y delatar a otros implicados.

En la misiva, los europarlamentarios recogen el relato de uno de los abogados de la política griega, Mihailis Dimitrakopoulos, quien el pasado enero aseguró que ha sufrido un trato vejatorio en su régimen de prisión preventiva.

En concreto, denunció que durante tres días estuvo incomunicada y fue recluida en una celda policial, no en la cárcel, donde se le negó una segunda manta cuando hacía frío, pasó una noche con la luz encendida sin poder dormir y no se le permitió asearse durante horas.

Los firmantes apuntan también que desde su arresto el pasado 9 de diciembre, a Kaili sólo se le ha permitido ver dos veces a su hija de apenas dos años, considerándolo "un acto por el que paga la niña y que tiene toda la pinta de una penalización adicional incluso antes de que se celebre el juicio".

Piden a la presidenta de la Eurocámara que "actúe para supervisar las condiciones de detención de Eva Kaili, que nunca deben ser de chantaje o punitivas o más allá de las provisiones del Código Penal belga".

La política griega, imputada por su presunta participación en la trama de sobornos pagados por Catar y Marruecos en la Eurocámara, volverá hoy a declarar ante el juez para solicitar que se le retire la prisión preventiva.

Pese a gozar de inmunidad parlamentaria, Kaili fue detenida porque los investigadores consideraron que fue sorprendida cometiendo un delito flagrante cuando en una serie de registros, incluido su domicilio, la policía decomisó más de 1,5 millones de euros en efectivo.

En el marco de esa operación, los agentes sorprendieron al padre de Kaili abandonando un hotel con una maleta llena de dinero.

Este jueves también comparecerá ante el juez el eurodiputado belga Marc Tarabella, detenido desde el pasado viernes, una vez el pleno de la Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria.

Su defensa asegura que Tarabella es inocente y ha pedido la recusación del juez instructor del caso, al que acusa de no ser imparcial y de no respetar la presunción de inocencia del político, según publicó hoy la cadena RTBF.

Además de Kaili y Tarabella, hay un tercer eurodiputado sospechoso, el socialdemócrata italiano Andrea Cozzolino, que hasta enero era el presidente de la delegación parlamentaria para las relaciones con Marruecos, antaño presidida por Panzeri, y a quien la Eurocámara también le ha retirado la inmunidad.

Cuando su nombre empezó a aparecer en la prensa por su cercanía con otros detenidos (tenía contratado como asistente parlamentario a Giorgi), Cozzolino dijo que quería que se le levantara la protección como eurodiputado para poder declarar ante el juez y despejar las dudas sobre su inocencia.

Sin embargo, una vez el pleno del Parlamento Europeo aprobó retirarle la inmunidad, Cozzolino viajó a Italia para someterse a unos exámenes médicos e intenta evitar su entrega a Bélgica.

Actualmente, se encuentra en arresto domiciliario en Nápoles mientras la justicia italiana decida sobre la euroorden emitida por Bélgica que reclama su extradición, decisión que se espera para el 28 de febrero. EFE

lzu-jaf/pi