Andrés Feliz: "Tengo la confianza de un año de experiencia"

Badalona (Barcelona), 16 feb. El dominicano Andrés Feliz (Santo Domingo, 1997) apunta a "la confianza de un año de experiencia" para explicar su progresión en la segunda campaña en el primer equipo del Joventut Badalona, que ejercerá de anfitrión de la Copa del Rey, que se disputa a partir de este jueves y el próximo domingo, 19 de febrero.

"Mi relación con el entrenador es muy buena. Se nota que tengo la confianza de un año de experiencia, de conocernos. Me pide que sea yo, que ayude al equipo en ambos lados de la pista y que le ayude a ganar, que es lo que todos queremos", explica el base en una entrevista concedida a EFE.

"Lo que me guía es ayudar en lo que le falte al equipo para acercarlo a la victoria. Intento ser el base que necesita en cada momento, ya sea con defensa, con ataque o con rebotes", añade.

Para Feliz, esta mejoría obedece a un círculo virtuoso: "Todo va de la mano: un año de experiencia conociendo la Liga, el trabajo que he venido haciendo, el trabajo extra después de los entrenamientos... Y mis compañeros, que me ayudan a conseguir estos números que tengo hasta ahora".

Las estadísticas reflejan este cambio. Si el curso pasado sus guarismos en la Liga Endesa fueron de 7,4 puntos, 1,8 asistencias y 4,7 de valoración en menos de 17 minutos, esta campaña el base promedia 11 puntos, 3,1 asistencias y 11,2 de valoración en 21 minutos. Su mejoría en el triple, del 30,2% al 44,9%, es notable.

Desde la pista del Palau Olímpic, sede de la Copa del Rey y hogar del Joventut, Feliz asegura que los verdinegros llegan al torneo en un buen momento: "Estamos cogiendo ritmo tras lidiar con varias bajas, que gracias a Dios ya están de vuelta, y jugamos mejor a cada partido que pasa".

"Somos un equipo muy colectivo, necesitamos el uno del otro. Cuando tenemos una baja siempre hacemos un esfuerzo extra para cubrirla", responde el base al ser preguntado por el carácter y la capacidad de supervivencia que el cuadro catalán ha demostrado en los últimos meses.

El dominicano afronta con "mucha ilusión" su posible debut en la Copa del Rey, tras quedarse sin jugar la anterior por decisión técnica.

"El año pasado no tuve la oportunidad, pero me sentí contento de poder estar ahí para ver el listón físico y de juego. Eso también me ha ayudado y preparado mentalmente para este", señala.

"Pensamos en el rival que tenemos delante. Este es un evento de un partido por ronda y hay que focalizarse en el primer día", asegura Feliz, que prefiere no opinar sobre el hecho de que el Barça y el Real Madrid, los dos grandes favoritos, vayan por el otro lado del cuadro.

El Joventut debutará este viernes contra el Cazoo Baskonia, por el que el base siente un gran respeto: "Será un partido de mucho nivel. El Baskonia viene haciéndolo muy bien, tiene jugadores muy agresivos en los dos lados de la pista. Tenemos que centrarnos en la defensa, será primordial para coger buen ritmo y trasladarlo al ataque".

"Levantar este trofeo sería muy importante. Me gustaría ser parte de la historia que por muchos años se ha formado en la 'Penya' y lograr un título. Más aún una Copa, que es muy bonita tenerla en casa", concluye Feliz. EFE

