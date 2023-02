Tviberg y Schmid festejan en paralelo su triunfo más importante

Madrid, 15 feb. La noruega Maria Therese Tviberg y el alemán Alexander Schmid, ambos de 28 años, se proclamaron campeones del mundo de paralelo, tras anotarse este miércoles las pruebas de esa disciplina de los Mundiales de esquí alpino de Courchevel y Méribel, que se disputaron de forma simultánea en la segunda de las citadas estaciones francesas.

Sin victorias en Copa del Mundo -en la que Schmid cuenta tres podios y Tviberg nunca subió al cajón-, ambos esquiadores festejaron en la Saboya francesa la victoria más importante de sus carreras deportivas. En una jornada en la que Noruega capturó tres medallas de golpe, al salir de la pista Roc de Fer -en la que repitieron, por eliminatorias, un trazado de 19 puertas, con salida a 1.555 metros de altitud y un desnivel de 123- con otros dos bronces: los que ganaron Thea Louise Stjernesund y Timon Haug, que, junto a la flamante campeona mundial, se habían proclamado subcampeones del mundo por equipos el martes.

Tviberg, que en su palmarés también presenta el bronce olímpico por equipos logrado el año pasado en los Juegos de Pekín, derrotó en la final a la suiza Wendy Holdener, que celebró con energía su undécima medalla en grandes eventos, la sexta en unos Mundiales y la segunda en los de Courchevel y Méribel: después de la que capturó en la combinada que abrió los campeonatos. Asimismo de plata.

Schmid, bronce mundial por equipos hace dos años en los Mundiales de Cortina d'Ampezzo (Italia) y plata olímpica la temporada pasada en esa disciplina en los Juegos de Pekín, relegó al segundo puesto a Dominik Raschner, que ganó una plata que para él supuso oro, pero que a buen seguro le supo a poco a Austria.

La república alpina, que metió a dos de sus hombres en semifinales -Adrian Pertl acabó cuarto-, es el segundo país en cantidad de medallas (con seis, una menos que Noruega). Pero sigue sin capturar un oro. Motivo por el que ocupa un discreto octavo puesto en el Medallero, que encabeza Suiza, su gran rival histórica en el deporte rey invernal.

Schmid y Tviberg sucedieron en el historial de la competición al francés Mathieu Favre, campeón en los Mundiales de Cortina; y a la austriaca Katharina Liensberger y la italiana Marta Bassino, que compartieron oro hace dos años en los Dolomitas.

Ambos se impusieron una disciplina en la que el martes se produjo la criba inicial a través de la calificación, que confeccionó los dos cuadros de octavos, reservados en cada caso a los mejores 16. En el femenino sólo figuraba una de las cinco austriacas, Franziska Gritsch, y no estaba Liensberger, que no pasó el corte y por ese motivo no pudo defender título; algo a lo que sí optó, sin éxito, Bassino.

Bassino, que en estos Mundiales ya festejó un oro -el de supergigante- y pedirá cartas en el gigante de este jueves, cayó a las primeras de cambio ante la francesa Marie Lamure, de 21 años; que a punto estuvo de convertirse en la sorpresa de la jornada. Lamure se metió en semifinales: en las que cayó ante Holdener, poco antes de perder la batalla por el bronce contra Stjernesund.

El tope lo marcaron, en la prueba femenina, Noruega, Francia y Suiza; con tres competidoras. Noruega también fue la que más hombres situó en el cuadro masculino -tres-, en el que sí entró el andorrano Joan Verdu, eliminado en octavos por uno de los nórdicos, Rasmus Windingstad.

Alexis Pinturault buscaba su tercera medalla en unos Mundiales que disputan en casa -sus padres regentan un hotel en Courchevel-, después de ganar la combinada y capturar bronce en el 'súper'; pero el francés se quedó fuera de combate a las primeras de cambio, eliminado por el noruego Alexander Steen Olsen, que el martes había ganado con su país la plata en la prueba por equipos.

El choque entre Zan Kranjec y el italiano Alex Vinatzer, sobre el papel el más atractivo de la ronda de octavos, se resolvió a favor del esloveno, cuyo recorrido finalizó en cuartos: instancia en la que se cruzó con Schimid, flamante campeón del mundo. Otro alemán, Linus Strasser, también se quedó fuera, eliminado por el italiano Luca de Aliprandini, en otro de los choques que medía a medallistas en grandes eventos.

El de Holdener contra la sueca Sara Hector (actual campeona olímpica de gigante), el enfrentamiento más atractivo de cuartos, se resolvió a favor de la suiza, que en semifinales se las vio con Lamure, ganadora poco antes ante la austriaca Gritsch.

Holdener hizo valer su experiencia ante la joven francesa y se midió a Tviberg -vencedora en el duelo noruego ante Stjernesund- en la final, que no se decidió a favor de la nórdica hasta la segunda bajada, después de que en la primera ambas cruzasen la meta con idéntico tiempo.

Stjernesund, que iba cinco centésimas en desventaja respecto a Lamure tras el primer acto, se benefició de que la francesa perdió un esquí en el momento más inoportuno, y se hizo con el bronce.

En otro duelo fratricida, en este caso de austriacos, Raschner derrotó a Adrian Pertl, que perdió el bronce ante Haugan, que sólo le sacaba una sola centésima tras la primera bajada.

Mucho más clara fue la final masculina, prácticamente decidida en la primera manga, en la que Schmid ya había mejorado en medio segundo a Raschner, que a los 28 años también dio por (muy) buena la plata; con la que firmó asimismo el mejor resultado de toda su carrera.

Este jueves se disputará el gigante femenino, en el que entrará de nuevo en acción la estadounidense Mikaela Shiffrin -la gran dominadora del esquí alpino mundial durante los últimos años- que este miércoles anunció, de forma sorprendente y a través de su federación, que dejará de tener como técnico a Mike Day, junto al que festejó innumerables éxitos durante los pasados siete años; y que afrontará sin entrenador principal lo que queda de temporada.

Adrian R. Huber