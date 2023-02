Schwartzman dice que comete errores en los momentos que se siente más seguro

Buenos Aires, 14 feb. El tenista argentino Diego Schwartzman reflexionó este martes respecto a que ya no tiene la “misma seguridad que antes” y durante sus partidos esa “desconfianza” le juega malas pasadas, que luego se ven reflejados en su rendimiento profesional.

El número 32 del escalafón de la ATP brindó una conferencia de prensa cuando faltan dos días para su duelo contra el español Bernabé Zapata (74) por los octavos de final en el Abierto de Argentina, que se disputa en la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Puede que el partido fluya y uno se vaya sintiendo cómodo, pero no tengo la seguridad que tenía antes a la hora de estar en un cuatro iguales o en un ‘tie break’”, dijo Schwartzman, en conferencia de prensa.

“Cometo errores en los momentos que me siento más seguro y eso genera desconfianza, a la hora de jugar uno necesita de todas esas seguridades porque sé que no voy a ganar el punto siguiente en una o dos pelotas, nunca lo hice de esa manera”, agregó.

La semana pasada, Schwartzman fue eliminado en su debut del Abierto de Córdoba -del cual era favorito- ante su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (114) por 7-6(6) y 6-1, algo que lo achacó a “errores fáciles”.

“En cada momento que estaba jugando un poco mejor, cometía errores fáciles. Erré tres o cuatro devoluciones entre el primer y segundo saque, son cosas que despiertan inseguridades y hace que el nivel no termine de aparecer”, explicó.

El tenista consideró que su juego se alimenta de lograr buenas devoluciones, defender y ganar puntos difíciles, pero también del “enojo”.

“En el segundo set no me enojé en ningún momento y ahí es donde estoy mal. Necesito tener esa adrenalina de enojarme para reaccionar, porque de ahí siempre salió mi mejor nivel”, describió.

Por otra parte, quien supo ganarse un lugar entre los diez mejores del tenis internacional, admitió que no está conforme con su rendimiento y, de a poco, siempre está buscando mejorar. El próximo jueves, cuando se enfrente a Zapata, esperará que su trabajo en la cancha de frutos.

“Ni yo ni nadie pensaba que iba a lograr lo que conseguí. ¿Qué puedo criticar de mi carrera? ¿Estar 32 del mundo? Es espectacular. No hay margen para la crítica, yo miro para adentro y puedo jugar mejor o peor -hoy no estoy jugando bien-, pero no tiene nada de malo”, cerró Schwartzman.