Parejas homosexuales celebran boda simbólica en Lima y reivindican su derecho

Lima, 14 feb. En el día en que el mundo conmemora el amor, diez parejas homosexuales celebraron este martes San Valentín con una boda simbólica frente al mar en Lima para reivindicar sus derechos en Perú, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

"Nos ha animado venir hoy porque justamente este año nosotros celebramos 20 años juntos y qué mejor, qué marco tan bonito y tan bello para también nosotros reivindicar nuestro derecho a ser felices", dijeron a EFE tras "el sí, quiero" Gerardo y Ricardo.

En las puertas del Parque del Amor de Lima, un célebre mirador frente al océano Pacífico, siete parejas se casaron y tres más renovaron sus votos delante de amigos, familias, miembros de asociaciones y curiosos que celebraban su día de San Valentín con un ambiente de globos, rosas y sonrisas.

Los nervios reinaron entre las parejas antes de firmar un acta matrimonial simbólica, intercambiar los anillos y besarse ante la multitud.

"Estas bodas simbólicas son muy importantes porque nos dan a nosotras ante nuestra comunidad, ante nuestras familias, lo que quieren todas las personas cuando se casan, que es que se haga público y que se reconozca nuestra relación", expresó a EFE la congresista Susel Paredes, quien pertenece a una de las asociaciones que organizaba el evento.

Pero entre la emoción y el romanticismo, también hubo espacio para la reivindicación: "El amor no discrimina", se repetía antes de cada "sí, quiero".

UNA OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR EL AMOR

"Estamos acá porque este amor y este cariño que me une a él me ha llevado a celebrar esta boda simbólica, pero realmente me pregunto por qué tengo que hacer yo simbolismo en mi país, cuando el derecho me asiste de poder casarme con quien yo quiera", expresó Gerardo.

Pidió una reflexión a la sociedad porque afirma que no piden derechos especiales, solo los mismos que el resto y añadió que sus derechos no se negocian a través de un credo, en relación a las fuerzas conservadoras que no aprueban el matrimonio igualitario.

Coincidió con él Estrella, una de las chicas que se casó con su novia de hace dos años vestidas ambas de blanco.

"Estamos súper felices pero un poco tristes porque no queremos que esto sea solo simbólico sino que demuestre algo más. Todos somos seres humanos y tenemos derechos (...) las personas LGTB siempre sufrimos un poquito, solo quisiera que las leyes cambiaran, que la sociedad cambiara", dijo de la mano de su pareja.

Paredes presentó un proyecto de ley ante el pleno para aprobar el matrimonio igualitario que fue archivado.

"Todo el mundo sabe que soy una congresista lesbiana y la gente siente aprecio por mí, soy la mujer del Perú más votada siendo lesbiana, le he ganado a una pastora evangélica en votos y eso indica que hemos avanzado", dijo en relación a que la gente reconoce a las personas más allá de su orientación sexual.

Pero explicó que fuerzas conservadoras que están dentro de los partidos del Congreso son las que traban estos avances, tanto de derecha, como de izquierda.

"Lo que necesitamos es una sociedad libre (...) que diga tú eres ciudadano y tu orientación sexual no tiene nada que ver con tus derechos civiles", concluyó. EFE

