Jueves 16 de febrero de 2023

FÚTBOL LIGA EUROPA

Barcelona/Sevilla (España). El Barcelona recibe este jueves al Manchester United (17.45 GMT) en un enfrentamiento que bien podría ser programado en la Liga de Campeones por la calidad y la trayectoria que ambos equipos; y el Sevilla, campeón en hasta seis ocasiones, al PSV Eindhoven (20.00 GMT), en los partidos de ida de la fase de acceso a los octavos de final de la segunda competición continental, la Liga Europa.

. También se juega los partidos Ajax-Union Berlín, Salzburgo-Roma, Shakhtar Donetsk-Rennes (17.45 GMT) y Bayer Leverkusen-Mónaco, Juventus-Nantes y Sporting Lisboa-Midtjylland (20.00 GMT).

CICLISMO ESPAÑA VUELTA A ANDALUCÍA

Alcalá la Real (Jaén, España). Continúa la Vuelta a Andalucía-Ruta Ciclista del Sol con la disputa de la segunda etapa, de 156,1 kilómetros entre las localidades de Diezma y de Alcalá la Real, con tres puertos como dificultades montañosas del día y llegada en alto a la Fortaleza de Mota. Lidera desde el miércoles el gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar.

ESQUÍ ALPINO MUNDIALES

Courchevel/Méribel (Francia). Continúan los Campeonatos del Mundo de esquí alpino, que se disputan en las estaciones francesas de Courchevel y Méribel, con la disputa del gigante femenino (primera manga a las 09.00 GMT; la segunda, a las 12.30).

GOLF PGA TOUR

Pacific Palisades, California (Estados Unidos). El estadounidense Tiger Woods, ganador de 15 grandes y que no juega torneo oficial alguno desde el Open Británico en julio de 2022, regresa a la acción desde este jueves en el The Genesis Invitational, del PGA Tour y que se juega hasta el domingo en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (Estados Unidos).

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Londres. El equipo BWT Alpine F1 presenta este jueves en Londres el A523 con motor Renault, su nuevo monoplaza para el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 2023, en el que competirá con los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly (20.00 GMT).

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- El equipo Alpine presenta en Londres su coche, el A523, para el Mundial de F1 de 2023 (20.00 GMT).

BALONCESTO

- España. Comienza la Copa del Rey, en Badalona, con los dos primeros partidos de cuartos de final: Real Madrid-Valencia Basket (17.30 GMT) y Barça-Unicaja (20.30). (FOTO)

. Entrevista al base dominicano del Joventut, Andrés Feliz.

- NBA: Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves-Washington Wizards, Phoenix Suns-Los Angeles Clippers.

CICLISMO

- Vuelta a Andalucía-Ruta Ciclista del Sol (hasta 19) (FOTO).

- Volta al Algarve (Portugal) (hasta 19).

- Semana Ciclista-Volta a la Comunidad Valenciana femenina.

ESQUÍ ALPINO

- Campeonatos del Mundo, en las estaciones francesas de Courchevel y Méribel (hasta 19). Gigante femenino (primera manga a las 09.00 GMT; la segunda, a las 12.30). (FOTO)

FÚTBOL

- Barcelona. Análisis de todos los casos judiciales que han salpicado al FC Barcelona en los últimos doce años.

- Barcelona. La Audiencia de Barcelona celebra una vista para que acusaciones y defensas expongan sus argumentos, antes de resolver sobre el recurso que presentó el exjugador del Barça Dani Alves contra su ingreso en prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en el baño de una discoteca. (VÍDEO)

- Liga Europa. Fase de acceso a octavos de final, ida (FOTO). Crónicas de los partidos Ajax-Union Berlín, Barcelona-Manchester United (VÍDEO), Salzburgo-Roma y Shakhtar Donetsk-Rennes (17.45 GMT) y Bayer Leverkusen-Mónaco, Juventus-Nantes, Sevilla-PSV Eindhoven y Sporting Lisboa-Midtjylland (20.00 GMT).

- Liga Conferencia. Dieciseisavos de final, ida (FOTO) (resumen): Qarabag-Gante, Trabzonspor-Basilea, Bodo Glimt-Lech Poznan y Braga-Fiorentina (17.45 GMT) y Lazio-Cluj, AEK Larnaca-Dnipro, Sheriff-Partizan y Ludogorets-Anderlecht (20.00).

- España. LaLiga Santander. Presentación de la 22ª jornada (INFOGRAFÍA).

.- La Asociación Uruguaya de Fútbol lleva a cabo una jornada de elecciones en la que su actual mandatario y el actual subsecretario nacional del Deporte se disputan la presidencia para el período 2023-2027.

- Copa Libertadores. Primera fase, vuelta: Zamora (Ven)-Boston River (Uru).

- Colombia. Copa. 1/64 final: Cúcuta-Once Caldas, Boca Juniors-U. Magdalena, Barranquilla-Deportivo Cali, At. Nacional-Pereira.

- Chile. 5ª jornada: Curicó Unido-Copiapó.

- Honduras. 7ª jornada: Olimpia-Olancho, Lobos UPNFM-Real España, Marathón-Honduras Progreso, Real Sociedad-Motagua.

- México. 7ª jornada: Mazatlán-Pachuca.

- Previa de la cuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, que se disputa entre el viernes y el martes.

- Previa de la tercera fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 17 y el lunes 20 de febrero.

GOLF

- DP World Tour. Clásico de Tailandia, en el Amata Spring Country Club de Chon Buri, Bangkok (hasta 19).

- PGA Tour. The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.) (hasta 19). (FOTO)

TENIS

- Torneo ATP 250 de Buenos Aires (FOTO) (hasta 9). (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo ATP 500 de Rotterdam (Países Bajos) (hasta 9).

- Torneo ATP 250 de Delray Beach (EEUU) (hasta 9).

- Torneo WTA 500 de Doha (hasta 9).

