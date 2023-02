El presidente de Ecuador arremete contra "historieta falsa" de corrupción

Quito, 14 feb. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, arremetió este martes contra el medio digital La Posta, que el pasado lunes difundió una investigación reservada sobre un caso de presunta corrupción en esferas cercanas al Gobierno, a la que el mandatario tildó de "historieta falsa" para obtener prebendas.

"Mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado", afirmó el mandatario en un mensaje a la nación, en el que se mostró molesto y aseguró que dará "batalla" a quienes siembren historias que quieran afectar a su administración y a su familia.

La Posta reveló un informe de la división antidrogas de la Policía, realizado entre mayo y julio de 2021, en el que aparece Rubén Cherres, persona cercana al Gobierno e involucrado también en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

Lasso tildó como un abuso el hecho de que el medio digital haya publicado un "informe reservado" sin aclarar que éste había sido archivado por la Fiscalía tras una orden judicial, ante la "falta de méritos" para proseguir con la indagación.

"HISTORIETA INSULTANTE"

Por ello, el mandatario dijo que el informe revelado por La Posta cae más bien en el plano de una "historieta falsa, falaz, insultante", además de haber utilizado el espacio mediático para "buscar prebendas y canonjías".

Aseguró que gobernar un país como Ecuador "no es sencillo" porque esa gestión se hace bajo un "ataque constante de narcotraficantes, terroristas y el crimen organizado", además de "políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos", aunque no precisó nombres ni grupos específicos.

Pese a ello, "aquí estoy dando la cara, dando pelea", añadió Lasso y aseguró que hay instituciones que están más "preocupadas por tumbar al Gobierno o, peor aún, liberar delincuentes".

Se refirió a comentarios surgidos en círculos parlamentarios que han mencionado la posibilidad de llevar a un juicio político de censura al mandatario, así como a la decisión de un juez de acoger un recurso de hábeas corpus en favor de un preso considerado de alta peligrosidad y líder de una banda criminal.

CUÑADO SIN SUFICIENTE SUSPICACIA

No obstante, Lasso reconoció que su cuñado, Danilo Carrera, mencionado en la investigación, quizás no ha tenido "la suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo", pese a no ser funcionario del Gobierno.

Carrera, que en una serie de audios difundidos por el mismo medio se le señala como el presunto "padrino" de un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, ha negado los hechos y ha denunciado al periodista Andersson Boscán, uno de los fundadores de La Posta, al que reclama medio millón de dólares.

Lasso insistió en que estas divulgaciones solo pretenden "crear casos y caos donde no los hay", con el objetivo de "monetizar el escándalo".

Además, aseguró que con estas denuncias se busca "que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes, el crimen organizado", y "generar el caos para volver al país de las mafias".

Dijo que había estado tan enfocado en su trabajo que olvidó "que a los malcriados hay que pararlos a raya".

"Ya los quince minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron (...) y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y quieren convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y mal intencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana", concluyó.

DIMISIÓN DE MINISTRO

Entre las consecuencias del informe sacado a la luz está la dimisión del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, al que en las interceptaciones telefónicas realizadas a Cherres se le menciona como uno de los supuestos patrocinados por esta persona para ocupar cargos públicos en la administración de Lasso.

Manzano también ha rechazado que haya llegado a esa cartera por intermedio de Cherres, aunque admitió haberle entregado su currículum muchos meses antes de ser designado ministro, y argumentó que su salida se da para evitar cualquier suspicacia que afecte al Ejecutivo. EFE

fa/fgg/laa