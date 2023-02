El CEO de TikTok lleva al Congreso de EE.UU. su lucha contra un veto de la app

Washington, 15 feb. El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, llevó su defensa de esa aplicación a los despachos del Congreso de EE.UU., donde según afirmó este miércoles en el diario The Washington Post, intentó convencer a distintos legisladores de que no representa una amenaza para la seguridad nacional.

"Tenemos que tener conversaciones serias sobre quién la usa, qué tipo de valor les aporta, qué pasaría si simplemente se la quitas de las manos", indicó en un momento en que crecientes voces en el país abogan por su veto.

La dirección administrativa del Congreso estadounidense ha vetado ya la descarga y el uso de TikTok de todos los dispositivos móviles gubernamentales y a finales de enero dos legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación en dispositivos en el país.

La aplicación tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos.

"Hay más de 100 millones de voces y sería una verdadera lástima que nuestros usuarios alrededor del mundo no puedan escucharlas más. (...) No me tomo la conversación de 'sencillamente prohibamos TikTok' muy a la ligera. No creo que sea una pregunta trivial", añadió el ejecutivo.

Entre los congresistas con los que se reunió estuvo el demócrata Michael Bennet, que según retuiteó este último hoy, le contó que esa "app" presenta un riesgo "inaceptable" para la seguridad estadounidense, "envenena" la salud mental de los adolescentes y "perjudica" a toda una generación de estadounidenses.

"Entendemos que partimos de una base de falta de confianza" y que la confianza es algo que no se gana "en un solo encuentro", admitió Chew en su entrevista en The Washington Post.

Este pasado sábado en el canal ABC, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dejó claro igualmente que un eventual veto a TikTok es algo que debe examinarse.

La compañía matriz de esa empresa es la tecnológica china ByteDance, a la que hay quien le reprocha lazos con el Partido Comunista chino aunque TikTok ha negado en el pasado señalamientos de este tipo, asegurando que no censura contenido ni da acceso al gobierno chino a sus datos.

La visita de Chew al Congreso coincide con un momento de tensión elevada entre China y Estados Unidos después de que las autoridades estadounidenses derribaran el pasado 4 de febrero un globo chino que según Washington forma parte de un programa de espionaje y que para Pekín tenía solo fines meteorológicos.

El FBI es uno de los que ha mostrado su preocupación sobre la posibilidad de que TikTok pueda ser usada para labores de espionaje y el propio presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado que aunque no ha tomado una decisión sobre si prohibirá su uso, él no tiene esa aplicación en su teléfono.

"No somos los primeros ni los últimos en ser vinculados con todo tipo de analogías injustas. Soy un gran creyente de que, en última instancia, los hechos ganas. Al final, la gente es racional. Puede que sea incómodo por momentos, pero creo que vamos en la buena dirección al poner datos sobre la mesa", dijo hoy en su defensa Chew.