Economía Colombia modera ritmo tras fuerte alza de tasa interés

(Bloomberg) -- La economía de Colombia se desaceleró en el cuarto trimestre tras un ciclo pronunciado de aumentos en las tasas de interés y el nivel de inflación más rápido desde 1999, que afectaron la demanda interna, uno de los principales motores económicos.

El producto interno bruto se expandió un 2,9% respecto al año anterior y un 0,7% frente al trimestre anterior, dijo el miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los economistas encuestados por Bloomberg anticipaban un crecimiento interanual del 3,8% y una contracción trimestral del 0,3%. Los resultados se vieron afectados por grandes revisiones de los datos del primer y tercer trimestre.

La economía está en una trayectoria de desaceleración después de que el banco central aumentara las tasas de interés en 11 puntos porcentuales desde 2021 para combatir una tasa de inflación anual de más del 13%. Aun así, se proyecta un mayor ajuste en la reunión de política monetaria de marzo.

“El Banco de la República hizo lo que quería, que es reducir la brecha del producto”, dijo Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria. “La junta aún no puede reducir las tasas de interés, pero la posibilidad de que el aumento de la tasa de política sea de 25 puntos básicos o incluso que no haya es alta”, comentó antes de la publicación.

Golpe a la confianza

La confianza del consumidor de enero, un indicador que se correlaciona con el consumo futuro, cayó a -28,6, mucho peor que el pronóstico de analistas de -19,8, y ahora se sitúa en el nivel más bajo desde mayo de 2021.

El banco central estima que el producto interno bruto se expandirá solo un 0,2% este año ya que las tasas de interés más altas y el aumento de los precios perjudican la demanda interna, y la inversión privada disminuye. El desempleo urbano perdió impulso en diciembre y subió de repente al 10,8%.

Una economía más lenta y los altos precios al consumidor pueden afectar los niveles de popularidad del presidente, Gustavo Petro, que han caído por debajo del 50% justo cuando comienza un proceso de reformas importantes a las leyes laborales y los sistemas de salud y pensiones de Colombia.

El peso se ha debilitado más del 1% en lo que va del año, después de una depreciación del 16% el año pasado.

Nota Original:Colombian Economy Slows After Agressive Interest Rate Hikes

