Aspirante dice en Uruguay que fue bajado de su candidatura a presidir la AUF

Montevideo, 15 feb. El subsecretario nacional del Deporte de Uruguay, Pablo Ferrari, uno de los dos aspirantes a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el período 2023-2027, aseguró este miércoles que fue bajado de su candidatura.

Así lo dijo en una rueda de prensa en la que apuntó: "Recibí la notificación de la Conmebol en donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado. ¿El motivo? Dicen que porque soy funcionario público".

De acuerdo con esto, Ferrari remarcó que él tiene un cargo "de particular confianza" y que se encuentra de licencia.

Asimismo, aseguró que este jueves -día en que se celebrará la elección- responderá a la Conmebol por considerar "injusta" la situación.

"Quiero remarcar que yo no me bajo de la candidatura, sino que me bajaron. Hasta el último minuto intento jugar el partido", concluyó Ferrari.

Este jueves a las 18.00 hora local (21.00 GMT) la AUF celebrará las elecciones que tienen a su actual presidente, Ignacio Alonso, como segundo candidato.

Son 76 votos que tiene el Congreso: 32 de los clubes de Primera División, 14 de los de Segunda División, 6 de los de Primera División Amateur, 9 de la Organización de Fútbol del Interior, uno de la liga de fútbol femenino, uno de la liga de fútbol sala, 11 de la asociación de los jugadores de fútbol, uno de la asociación de entrenadores de fútbol y uno de la asociación de árbitros de fútbol.

Para ganar en primera vuelta se necesita conseguir más de 50 sufragios o, de lo contrario, se debe avanzar a una segunda instancia de inmediato. EFE

