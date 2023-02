Argentina inicia compra anticipada de GNL para garantizarse abastecimiento

Buenos Aires, 15 feb. Argentina inició este miércoles la adquisición de gas natural licuado (GNL) que llegará al país por barco para garantizarse el abastecimiento en el próximo invierno austral y generar un ahorro por la compra anticipada de este recurso energético.

Según informaron fuentes oficiales, Argentina pagó este miércoles 262 millones de dólares por el primer cargamento de GNL de los que planea importar este año para garantizar la provisión de gas en el próximo invierno austral.

De acuerdo a las fuentes, la compra anticipada de gas natural licuado dispuesta por el Gobierno le va a permitir a Argentina ahorrar este año 2.100 millones de dólares.

Argentina había presupuestado originalmente destinar este año 3.465 millones de dólares a la importación de GNL, pero esa cifra se reducirá a 1.313 millones de dólares por compras anticipadas.

Para el Gobierno argentino, esta decisión "brindará certidumbre para el funcionamiento de la industria al garantizar niveles de producción y abastecimiento federal a un precio mejor del planificado".

Argentina cuenta con la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional, pero su desarrollo masivo, aunque en plena expansión, está aún en niveles que no garantizan todavía el autoabastecimiento de gas al país.

Por eso Argentina necesita importar GNL desde diversos puntos del planeta para abastecer la demanda doméstica, particularmente en el invierno.

Ello, con un enorme costo fiscal para el Estado, acrecentado por los altos precios internacionales de los energéticos y en momentos en que Argentina, con fuertes desequilibrios macroeconómicos, necesita mejorar sus cuentas públicas y apuntalar el ingreso de divisas. EFE

nk/rrt