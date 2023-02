A Jorge Sampaoli le "preocupan un montón de facetas" del PSV

Sevilla (España), 15 feb. El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, manifestó este miércoles que el PSV neerlandés, al que el jueves se mide en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de la Liga Europa, "es un buen equipo" del que le "preocupan un montón de facetas" y frente al que "hay que tener una salida clara de balón".

Además, Sampaoli resaltó, en la comparecencia de prensa que ofreció en la ciudad deportiva tras el entrenamiento, la figura del exsevillista Luuk de Jong, "un delantero absoluto" que "en cualquier momento puede marcar", por lo que habrá que "tenerlo controlado y estar muy atento a sus capacidades" a pesar de que "la gente del Sevilla le agradece todo lo que hizo en el club".

El técnico santafesino ignora "el techo" de su equipo en la Liga Europa, pues no ha "logrado todavía un rendimiento que permita saber hasta dónde es posible llegar en una competición ante equipos preparados para ganarla", aunque sí sabe que "este tipo de partidos hay que jugarlos con gente que esté al cien por cien".

Sampaoli lamentó que "el tobillo de Fernando (Reges) y la concatenación de partidos" modifique sus planes, así como "las sanciones de Gudelj y Jordán, que no pueden jugar" en Vallecas en la próxima jornada de LaLiga, lo que "genera incomodidad de cara al domingo".

"El partido de mañana es importante, pero también lo es el del domingo. Es imposible despegar la importancia de ambos. La realidad es que necesitamos ganar el partido de mañana pero también el del domingo, que puede ser definitorio por la situación en la que estamos y por el peso del escudo. Los dos partidos son igual de importantes. Sería una irrealidad ahora darle importancia a algo que no sea la Liga", relató el preparador sevillista.

Jorge Sampaoli insinuó cambios en el once porque dispone de "muy pocos centrales", un puesto en el que sufre "lesiones, recaídas y ausencias" e informó de que "Jesús Navas por ejemplo no debería haber jugado el partido anterior -ante el Mallorca el pasado sábado- dentro de los parámetros médicos" pero jugó porque "le metió corazón" consciente de que "el club lo necesita".

El técnico argentino explicó que el centrocampista senegalés "Pape Gueye no está en la lista" para disputar la Liga Europa "porque llegó el último. La lista fue casi por orden de llegada, no por orden necesidades. No sabía tampoco cómo sería su adaptación al fútbol español. Se conformó la lista con esta realidad", precisó.

La mejor noticia desde la enfermería concierne al lateral zurdo brasileño Alex Telles, lesionado de gravedad en el Mundial y que "tuvo una buena evolución los últimos días", por lo que desde el punto de vista "emocional, sería bueno que formara parte ya de la convocatoria" y así poder reaparecer "el domingo o el próximo jueves".