Quim Salarich: "Toca apretar los dientes"

El catalán Quim Salarich, en teoría la principal baza de España en los Mundiales de esquí alpino de Courchevel y Méribel (Francia), declaró a EFE desde la estación italiana de Sestriere, donde perfila su preparación para el eslalon del próximo domingo que cerrará los campeonatos, que, debido a unas molestias de hernia, "toca apretar los dientes".

"Físicamente no estoy como quisiera, porque me salió una hernia que me ha impedido hacer todo el trabajo que hubiese querido. Pero lo principal es que no me molesta esquiando", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Sestriere, Salarich, que la pasada temporada logró el mejor resultado para España de un varón en la Copa del Mundo de un varón español en 44 años -desde la época en la que esquiaba el irrepetible 'Paquito' Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal español de toda la historia- al acabar quinto la prueba que se disputó, precisamente, en Courchevel.

Salarich, nacido hace 29 años en Vic (Barcelona), que, por sólo una centésima se quedó fuera de la segunda manga del eslalon de Chamonix (Francia) -el último de la Copa del Mundo antes de los Mundiales- ha disputado, entretanto, para mantener ritmo de competición, dos eslalon de Copa de Europa, en Jaun (Suiza), donde repitió quinto puesto.

"Lo de Chamonix ya esta superado. Tocaba levantarse y hemos hecho dos Copas de Europa, en Jaun, bastante sólidas, en las que hice dos quintos puestos: el primer día muy cerca del podio y el segundo, muy cerca de la victoria; y ahora estamos en Sestriere preparando los Mundiales", comentó el campeón barcelonés.

"Físicamente no me encuentro como me gustaría, porque me salió una hernia que me ha impedido hacer todo el trabajo físico que hubiese querido; pero lo importante es que no me molesta esquiando, así que toca apretar los dientes lo que queda: para acabar bien la temporada y mirarnos lo de la hernia", explicó a Efe, desde la citada estación del Piamonte italiano, Salarich, que el año pasado, en los Juegos de Pekín fue olímpico por segunda vez.

"Así que, nada: 'full gas' ", añadió el esquiador de Vic.