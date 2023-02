Martes, 14 de febrero de 2023 (04.00 GMT)

TERREMOTO TURQUÍA

VÍCTIMAS

Sube a 35.300 el número de fallecidos por los terremotos en Turquía y Siria

Ankara. Al menos 31.643 personas han fallecido y otras 80.000 han resultado heridas en los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 que el pasado lunes devastaron el sureste de Turquía, y que han dejado también un mínimo de 3.682 muertos en Siria. Un niño de 13 años ha sido rescatado hoy con vida tras haber estado 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay. El incumplimiento de las normativas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el Gobierno a edificios levantados sin licencia explican el enorme número de víctimas mortales, denunció hoy a EFE Emin Koramaz, presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía (TMMOB).

SIRIA

Siria acepta abrir dos cruces más para llevar ayuda por sismo a zona rebelde

Naciones Unidas. El Gobierno sirio de Bachar al Asad aceptó abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales entre Turquía y la zona del noroeste del país bajo control rebelde para facilitar el suministro de ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. Así se lo comunicó este lunes el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, a los miembros del Consejo de Seguridad durante una reunión a puerta cerrada celebrada después de entrevistarse en Damasco con Al Asad, según dijo a EFE una fuente diplomática.

CHINA EEUU

Pekín dice que globos de EEUU sobrevolaron China diez veces en el último año y Washington lo niega

Pekín/Washington. China aseguró hoy que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces el país asiático durante el último año, en un momento de tensión entre ambas potencias después de que Washington derribara un supuesto globo espía chino el pasado día 4. Estados Unidos negó de forma categórica las alegaciones de China. "No es verdad. No lo hemos hecho. No es para nada cierto", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la cadena MSNBC.

UCRANIA GUERRA

UCRANIA

Ucrania pide una "plataforma de cazas" al alertar de un posible ataque en el aniversario de la invasión

Leópolis/Moscú. Ucrania pedirá mañana en la novena reunión del formato Ramstein en Bruselas ayuda a sus socios para proteger mejor sus cielos, incluida una "plataforma de cazas", justo cuando advierte de un posible nuevo ataque masivo en el primer aniversario de la guerra el día 24 y Rusia aumenta su presencia en el mar Negro. El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Réznikov, anunció este lunes que estará este martes en la capital belga para participar en la reunión de más de 50 países del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que tradicionalmente se reúne en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania.

OTAN

Aliados de Ucrania abordarán apoyo militar en grupo de contacto y en la OTAN

Bruselas. Los aliados de Ucrania abordarán el martes el apoyo militar que van a seguir concediendo a Kiev para defenderse de Rusia durante una nueva reunión del grupo de contacto que preside Estados Unidos con una cincuentena de países, y a continuación a lo largo de una ministerial de la OTAN hasta el miércoles. "Estamos en una carrera logística. Capacidades clave como municiones, combustible y componentes deben llegar a Ucrania antes de que Rusia pueda tomar la iniciativa en el campo de batalla", indicó Stoltenberg en una rueda de prensa previa al encuentro del grupo y a la ministerial de Defensa de la Alianza.

CHILE NERUDA

Informe pericial revelará que Neruda fue "envenenado", dice su familia

Santiago de Chile. Peritos internacionales revelarán el miércoles que la bacteria encontrada en los restos del Nobel chileno Pablo Neruda "estaba en su cuerpo en el momento de la muerte", lo que puede demostrar que fue "envenenado" doce días después del golpe militar de 1973, adelantó su familia a EFE en exclusiva. "Sabemos ahora que el 'clostridium botulinum' no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado", dijo Rodolfo Reyes, sobrino del poeta.

COLOMBIA PAZ

Gobierno colombiano y el ELN comienzan segundo ciclo de negociación en México

Ciudad de México. El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes en Ciudad de México el segundo ciclo de negociaciones de paz, con el principal objetivo de lograr un acuerdo del cese al fuego bilateral. "Estamos aquí con el impulso que ha dado el presidente colombiano Gustavo Petro a la paz como política de Estado", aseguró Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, en la inauguración de la mesa de diálogo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) de Ciudad de México.

EEUU CHINA

EE.UU. aclara que "no hay indicios de alienígenas" en los objetos derribados

Washington. La Casa Blanca aclaró este lunes que "no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre" en los tres objetos voladores que han sido derribados en los últimos días en los territorios de Estados Unidos y Canadá. "No hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su rueda de prensa diaria. Sus comentarios llegan después de que ayer, domingo, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés), el general Glen VanHerck, dijera que no había descartado "ninguna opción" sobre el origen de los objetos derribados.

EEUU ATROPELLO

Policía de Nueva York descarta terrorismo en atropello que dejó ocho heridos

Nueva York. La Policía de Nueva York descartó este lunes que exista una motivación terrorista en el atropello múltiple que tuvo lugar durante la mañana en el barrio de Brooklyn (sur de Nueva York) y que dejó a ocho personas heridas, dos de ellas en condición crítica y dos más graves. "No tenemos indicios de que haya una implicación terrorista", dijo la jefa de la Policía neoyorquina, Keechant Sewell, en su primera comparecencia ante los medios tras los hechos.

PERÚ CRISIS

Fiscalía peruana investiga a FFAA por homicidios en represión de protestas

Lima. La Fiscalía de Perú confirmó este lunes que está investigando a militares por el posible homicidio de varios manifestantes antigubernamentales en Ayacucho (sur) el 15 de diciembre, cuando murieron 10 personas en una jornada que volvió al debate público tras la investigación publicada por el medio independiente IDL Reporteros, que reconstruye la violencia de ese día. "La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho tiene a su cargo la investigación en contra de personal de la Policía Nacional de Perú, Ejército de Perú y los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones", detalló el Ministerio Público en un comunicado.

CUBA APAGONES

Una "falla" deja sin electricidad a cerca de la mitad de Cuba

La Habana. Una "falla" en líneas de alta tensión de 220 kilovoltios (KV) en Cuba dejó este lunes al centro y el este de la isla sin suministro eléctrico, informó la Presidencia a través de Twitter. De acuerdo con la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), 7 de las 15 provincias de Cuba están sin corriente desde pasado el mediodía: de la central Ciego de Ávila a las orientales Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. El Ministerio de Energía y Minas confirmó en redes sociales que la causa del siniestro "fue el incendio en un cañaveral de la zona", como había apuntado como hipótesis poco antes el titular de esta cartera, Vicente de la O Levy.

PORTUGAL ABUSOS

Comisión estima más de 4.800 víctimas de abuso de la Iglesia en Portugal

Lisboa. La comisión independiente que investiga los abusos en el seno de la Iglesia Católica en Portugal validó 512 testimonios de víctimas en su informe final, aunque estima que el número mínimo supera las 4.800, afirmó hoy su coordinador, el psicólogo Pedro Strecht. "No es posible cuantificar el total de crímenes", admitió Strecht, que denunció que "la mayoría de las víctimas fueron abusadas más de una vez" según las conclusiones de la investigación desarrollada por la comisión sobre los abusos ocurridos en la Iglesia en los últimos 70 años en Portugal. La investigación reveló una "trágica realidad", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP), José Ornelas, que defendió "tolerancia cero" frente a los abusadores pero descartó una "caza de brujas" en el seno de la Iglesia.

ARGENTINA GOBIERNO

Fernández designa a un nuevo jefe de Gabinete de ministros en Argentina

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes la designación de Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Juan Manzur, informaron fuentes oficiales, que concretaron que la jura del cargo se celebrará el próximo miércoles. Ingeniero civil de profesión y militante del Partido Justicialista (PJ, peronista), Rossi se desempeña como titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde junio de 2022, y previamente fue ministro de Defensa en dos periodos (2019-2021 y 2013-2015).

COLOMBIA REFORMAS

Gobierno presenta su reforma de salud para llevar la atención a toda Colombia

Bogotá. El Gobierno colombiano presentó este lunes la reforma de la salud, que lleva semanas causando debates en el país, y con la que pretende, si se aprueba en el Congreso, llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades. Se trata de la primera reforma social de gran calado que presenta el Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, y serán "reformas universales, es decir, que son para todas y para todos, que no queda nada excluido", explicó el mandatario, quien aseguró que sacarán al país del "neoliberalismo".

EFE

