Kolanovic de JPMorgan insta a vender acciones y comprar bonos

(Bloomberg) -- El estratega de JPMorgan Chase & Co. Marko Kolanovic dijo que se está “poniendo más a la defensiva” y recomienda a los inversionistas que desvanezcan el repunte de las acciones de este año porque “una recesión actualmente no está descontada en los mercados de valores”.

Kolanovic, uno de los mayores optimistas de Wall Street durante gran parte de la liquidación del mercado del año pasado antes de cambiar su postura en los últimos meses, reforzó la inclinación defensiva en la cartera modelo del banco este mes al cubrir su infraponderación a bonos del Gobierno y se situó ligeramente hacia la sobreponderación, mientras que redujo el riesgo en acciones, créditos y productos básicos.

“Dado que las acciones se cotizan cerca de los máximos del verano pasado y en múltiplos por encima del promedio, a pesar del debilitamiento de las ganancias y el reciente aumento brusco de las tasas de interés, mantenemos que los mercados están sobrevalorando las buenas noticias recientes sobre la inflación y son complacientes con los riesgos”, escribió el lunes un equipo de estrategas dirigido por Kolanovic.

Kolanovic advirtió que una recesión “eventualmente será necesaria” para que la inflación vuelva a los objetivos del banco central y dijo que el potencial alcista para los mercados probablemente sea “bastante limitado”, dadas las valoraciones estiradas y las altas tasas. Apuntó a las acciones industriales de Estados Unidos y las acciones europeas, argumentando que no se ha descontado una recesión económica ya que ambos grupos básicamente no han tenido cambios durante el último año.

La mayoría de las apuestas de Kolanovic en 2022 no dieron resultado. Desde entonces ha cambiado de opinión y redujo su asignación de acciones a mediados de diciembre debido a las débiles perspectivas económicas para este año. En enero, dijo que la economía se dirigía a una recesión y el banco redujo su asignación de capital recomendada una vez más debido a los temores de una desaceleración económica y un endurecimiento monetario excesivo por parte del banco central. La semana pasada, dijo que el proceso desinflacionario de la economía estadounidense podría ser simplemente “transitorio”.

Kolanovic, sin embargo, instó a los inversionistas a comprar la caída de las acciones de China durante su recesión de octubre, una llamada que acertó ya que el índice MSCI China ha ganado más del 20% desde principios de octubre. Dijo que el banco continúa inclinando su cartera para “beneficiarse de los vientos de cola de la reapertura de China”, con “sobreponderaciones” en productos básicos, principalmente a través de la energía y las acciones de los mercados emergentes.

