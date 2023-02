En China conseguir una cama de hospital puede depender de contactos o sobornos

FOTO DE ARCHIVO: Pacientes tumbados en camas y camillas en un pasillo del servicio de urgencias de un hospital, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China el 4 de enero de 2023. REUTERS/Personal

Por Engen Tham

SHANGHÁI, 14 feb (Reuters) - Steven, un financiero de unos 40 años, dio positivo por COVID-19 en Pekín en el momento álgido del brote de China, en diciembre, y se sintió bien hasta el octavo día, cuando su estado empeoró.

El chófer de su hermana lo llevó al hospital. Apenas podía andar y le costaba respirar. Le llevaron a otro hospital, donde le volvieron a rechazar.

Cada vez más desesperado, pidió a su hermana que recurriera a su red de contactos. Tras horas de llamadas frenéticas, Steven fue trasladado a un hospital abarrotado y le dieron oxígeno y una cama en una sala infantil. La madre de un compañero de clase de su sobrino trabajaba allí.

"Si no hubiera tenido esa conexión, no me habrían dado cama ni medicinas", dice Steven, que estuvo hospitalizado 20 días con lo que los médicos diagnosticaron una neumonía grave. No quiso dar el nombre de su familia por lo delicado del asunto.

A medida que el COVID se extendía por China y llenaba las salas de urgencias, pacientes privilegiados evitaban las colas en los hospitales porque conocían a alguien, ofrecían un soborno o pagaban a personas con contactos, afirmaron tres personas que accedieron a la atención médica por estos medios y siete médicos de seis ciudades.

Esta práctica es habitual desde hace mucho tiempo en un sistema sanitario chino con escasos recursos, que se vio gravemente afectado después de que Pekín pusiera fin de forma abrupta a sus restricciones de cero COVID a principios de diciembre, con informes generalizados de hospitales y morgues abarrotados.

China sólo tenía 4,37 camas de UCI por cada 100.000 habitantes en 2021, frente a las 34,2 de Estados Unidos en 2015, según un estudio de la Escuela de Salud Pública Fudan de Shanghái.

Según los médicos, las conexiones pueden consistir en que el paciente trabaje en el Gobierno, esté relacionado con uno o sea pariente de un trabajador sanitario.

"Cuanto más alta y prestigiosa sea tu conexión, mejor será el tratamiento o más fácil será saltarte la cola. Si conoces al director del hospital, no tendrás problemas para conseguir una cama", afirma un médico de Shanghái.

Aunque China ha intentado acabar con los sobornos a médicos, la normativa se ha centrado en los pagos de las empresas farmacéuticas y no en los pacientes.

Hace casi una década, China prohibió a los médicos aceptar paquetes rojos que contuvieran dinero en efectivo como parte de las amplias reformas sanitarias, y en abril de 2022, la Comisión Nacional de Salud dijo que las autoridades debían intensificar la aplicación de la ley a los médicos que aceptaran tales pagos.

Médicos y expertos afirmaron que el uso de paquetes rojos y "guanxi", o conexiones, para obtener acceso persiste.

"El uso de contactos para obtener asistencia sanitaria de calidad es muy común en China", afirmó Yanzhong Huang, investigador principal de salud mundial en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, y añadió que, con la presión que ha ejercido COVID sobre los recursos, los contactos podrían ser aún más cruciales.

"Muchos de esos pacientes rurales, pacientes de COVID, que presentaban síntomas graves optaban por no buscar atención de forma proactiva; en lugar de ello, simplemente morían en casa", afirmó Huang.

La Comisión Nacional de Salud y el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El aumento inicial de hospitalizaciones por COVID en China ha alcanzado su punto máximo, pero los expertos advierten de que es posible que se produzcan nuevas oleadas de infecciones.

SALARIOS BAJOS, INGRESOS EN NEGRO

China mantiene bajo el coste de la atención médica para hacerla accesible, lo que significa que muchos médicos están crónicamente mal pagados y que la profesión lucha por atraer personal, lo que provoca colas más largas para recibir atención, afirman expertos y médicos.

En 2020, 546.657 nuevos trabajadores médicos se incorporaron al sistema, según la Oficina Nacional de Estadística, el menor número desde 2017.

"Recibes de 10.000 yuanes (1.463,70 dólares) a 15.000 yuanes al mes; ¿qué clase de sueldo es ese para las largas horas y la experiencia?", dijo un médico en prácticas en la rica Shanghái, y agregó que los médicos a menudo están en la treintena cuando pueden recibir tal salario. "Es humillante".

En ciudades más pequeñas, los nuevos médicos pueden ganar entre 3.000 y 5.000 yuanes al mes, dijeron dos médicos de una ciudad de la provincia de Sichuan.

"Si puedes vivir y tener suficiente para comer con tu sueldo, entonces ya lo estás haciendo muy bien", dijo uno de ellos.

Los regalos para conseguir ingresar en un hospital, como té caro y paquetes rojos con dinero, suelen entregarse al médico jefe, pero a veces también a la enfermera jefe y a la persona que hizo la conexión. Esto puede dar lugar a una factura total que duplique el coste médico oficial, explicaron dos personas que recientemente hicieron tales regalos.

"Para muchos de los médicos de los hospitales, sus principales ingresos no proceden de su salario base, sino de los ingresos en negro, los sobres rojos que reciben de los pacientes, a pesar de las medidas enérgicas contra la corrupción en el sector sanitario", explicó Huang.

Para quienes carecen de contactos, los pagos a intermediarios, conocidos como "vacas amarillas", pueden ser una ayuda.

Durante la reciente oleada de COVID en China, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre intermediarios que pedían entre 4.000 y 5.000 yuanes por conseguir una cama en un hospital, con comentarios sobre si el pago había merecido la pena y también sobre la equidad de dicho acceso.

Las citas con el médico son más baratas.

Un intermediario que afirmaba en un anuncio poder acceder a cualquier médico de cualquier hospital de Shanghái dijo que costaría 400 yuanes saltarse la cola para una cita con un médico destacado de un hospital de alto nivel.

Reuters no pudo confirmar si el intermediario habría obtenido dicho resultado.

(1 dólar = 6,8320 yuanes chinos renminbi)

(Reporte de Engen Tham; Reportaje adicional de Kane Wu, Julie Zhu y Sophie Yu; Edición de Tony Munroe y Gerry Doyle, editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdansk)