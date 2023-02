El paro en Francia, en el 7,2 %, a su nivel más bajo desde comienzos de 2008

París, 14 feb. La tasa de paro en Francia bajó una décima en el cuarto trimestre de 2022 y se quedó en el 7,2 % de la población activa, el nivel más bajo desde comienzos de 2008, anunció este martes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Durante los tres últimos meses del año, el número de desempleados se redujo en 45.000 hasta 2.195.000, señaló el INSEE en un comunicado.

La tasa de paro en ese cuarto trimestre disminuyó tres décimas respecto al mismo periodo de 2021 y un punto si se compara con la que había a finales de 2019, antes de que se hicieran notar los efectos de la crisis de la covid.

Durante los tres últimos meses del año, la caída del desempleo fue particularmente pronunciada entre los jóvenes de 15 a 24 años (un punto porcentual al 16,9 %), mientras que se mantuvo estable en el grupo de 25 a 49 años (6,5 %) y cayó ligeramente entre los de 50 o más años (una décima al 5 %).

El INSEE hizo notar que en el cuarto trimestre creció ligeramente el número de personas que, de acuerdo con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se consideran en paro porque no buscan un empleo o no están disponibles para ocupar uno, pero querrían trabajar. Su cifra progresó en 38.000 personas hasta 1,9 millones. EFE

ac/alf