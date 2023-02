Danny Trejo narra en la serie "Mi vida" momentos cruciales de su trayectoria

Los Ángeles, 14 feb. El actor de raíces mexicanas Danny Trejo fue seleccionado para hacer parte de un especial de San Valentín de la serie de documentales "Mi vida" en la que compartirá este jueves momentos cruciales de su vida, informó este martes la plataforma Canela TV.

Trejo, de 78 años, acumula ya casi cuatro décadas vinculado al mundo de la actuación y producción cinematográfica, desde que en 1985 se le presentó la oportunidad en "Runaway Train", de Andrey Konchalovskiy.

El actor, reconocido también por las películas "Desperado", "Heat" (ambas de 1995) y "From Dusk Till Dawn" (1996), revelará en el documental apartes de su vida personal y los momentos más cruciales que ha tenido que pasar, según los avances presentados del especial "Secretos de galanes" de la serie "Mi vida".

Trejo, conocido por el filme "Machete" (2010), no ha ocultado su pasado como adicto a las drogas y delincuente juvenil, algo que ya plasmó en 2019.

Ese año estrenó el documental "Inmate #1: The Rise of Danny Trejo", en el que narró su proceso de rehabilitación, cómo consiguió salir de la espiral de violencia y el agujero de las drogas, e incluso puso de relieve las deplorables condiciones de los reos en prisiones estadounidenses.

En su libro "My Life of Crime, Redemption, and Hollywood", que se ha convertido en líder de ventas, también narra este proceso.

El actor ha mantenido fuertes vínculos con Los Ángeles, donde tiene varios negocios de comida. EFE

amv/ims