Biden nombraría a Brainard como su principal asesora económica

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió nombrar a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, como su principal asesora económica y se espera que la decisión se anuncie el martes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Además, según las personas, es probable que Jared Bernstein sea nombrado presidente del Consejo de Asesores Económicos en sustitución de Cecilia Rouse, quien deja su cargo.

La selección de Brainard por parte del presidente para reemplazar al director saliente del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, la coloca junto a otra exfuncionaria de la Fed de alto perfil —la secretaria del Tesoro, Janet Yellen— como actores cruciales en la política económica en medio de la continua batalla contra la inflación y mientras Biden se prepara para una probable campaña de reelección.

Asumirán un papel destacado a medida que la Administración cambie su enfoque para implementar leyes como la Ley para la Reducción de la Inflación aprobada durante los primeros dos años en el cargo del presidente.

El traslado de Brainard a la Casa Blanca también crea una oportunidad en el banco central en un momento en que se que evalúa cuándo detener la campaña más agresiva de aumentos de tasas de interés en cuatro décadas.

El lunes por la noche, la Casa Blanca declinó realizar comentarios sobre la medida inminente. Un portavoz de la Fed también se negó a comentar. Brainard no pudo ser contactada para hacer declaraciones. A las personas se les concedió el anonimato para discutir la decisión porque Biden aún no la ha anunciado. El momento del anuncio podría retrasarse y realizarse más adelante en la semana.

Brainard ha sido considerada uno de los miembros más expansivos de la Fed. Si bien el banco central se ha unido en su determinación de elevar rápidamente las tasas de interés para combatir la inflación, indicó recientemente que este objetivo podría lograrse sin dañar demasiado el empleo.

No está claro a quién nominará Biden para sucederla en la Fed o cuándo tomará esa decisión.

Nota Original:Biden Poised to Name Fed’s Brainard as His Top Economic Adviser

--Con la colaboración de Catarina Saraiva.

