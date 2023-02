Ancelotti: "No siempre tenemos compromiso colectivo"

Madrid, 14 feb. Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió que LaLiga no está perdida pese a la distancia de once puntos que tiene el Barcelona que su equipo puede rebajar a ocho si vence al Elche este miércoles, y, satisfecho de la aportación ofensiva de sus jugadores, puso el foco en al defensiva admitiendo que echa en falta "compromiso colectivo".

"En ataque lo estamos haciendo muy bien, tenemos muchas oportunidades; atrás tenemos que trabajar y mejorar. Parecía que dejar la portería a cero contra el Athletic, la Real Sociedad y el Valencia se mejoraba pero hicimos errores bastante banales el último partido sobre todo. Tenemos que mejorar y tengo confianza porque es un problema de concentración, organización y compromiso colectivo que no siempre tenemos", analizó.

Esa fortaleza defensiva, explicó el técnico madridista, es una de las claves de la mejoría del Barcelona. "Lo están haciendo muy bien, es un equipo muy sólido que ha cambiado su manera de jugar, juega mucho más por dentro y es muy sólido. Ha encajado muy poco, esa ha sido la llave del éxito", afirmó.

Para Ancelotti su plantilla no está 'con la barriga llena' de títulos, un aspecto que afecta en el hambre de éxito en comparación con el Barcelona. El técnico italiano confía en poder repetir los títulos de la pasada campaña.

"No es un problema del Real Madrid porque su historia dice que ganar te ayuda a ganar. Cuando lo haces sientes cosas que quieres repetir. Lo que pasó el año pasado es una gran motivación para intentar repetirlo y no sean otros los que puedan sentir lo que vivimos en las celebraciones. Para nosotros es una motivación intentar repetirlo y lo vamos a intentar. Tenemos desventaja en LaLiga pero no impide pelear todos los partidos como si fuese el último, empezando mañana", dijo.

RODRYGO CUBRIRÁ LA BAJA DE VINÍCIUS

Confirmó Ancelotti que no podrá contar con el alemán Toni Kroos ante el Elche y tampoco llega a tiempo el portero belga Thibaut Courtois. Se suman a las bajas de Ferland Mendy o Eden Hazard junto a Vinícius, en el caso del brasileño por sanción, que ya tiene un sustituto elegido. "No hay otro Vinícius, va a jugar otro en esta posición que es Rodrygo", precisó.

Y se mostró sorprendido 'Carletto' al conocer que 'Vini' no está entre los 26 nominados al XI FIFA FIFPro del 2022. "La lista no la conozco. Si no está Vinícius parece raro, ha sido un error, pienso. No les ha salido bien la lista", aseguró.

Deseando reencontrarse con su afición tras la conquista del Mundial de Clubes, Ancelotti prometió lucha hasta el final por los títulos. "No tengo que dar argumentos, la afición conoce bien lo que puede hacer el equipo. Va a pelear todos los partidos de todas las competiciones, todos los minutos. Conocen bien la profesionalidad de estos jugadores. No sé si ellos piensan que es una situación crítica, yo creo que no lo piensan", defendió.

Centrado en los cambios y las rotaciones que introducirá ante el Elche, dejó ver que el francés Eduardo Camavinga volverá a su sitio natural en el centro del campo y la banda izquierda la ocupará el austríaco David Alaba.

"Lo estoy pensando, creo que ha jugado bien Eduardo ahí y puede hacerlo en una emergencia. Alaba no estaba en este periodo pero ahora puede ser una opción, como Nacho, en algunos partidos. En la emergencia Camavinga puede jugar ahí, si no la hay está Mendy o Alaba, por lo que jugará como pivote", afirmó.

Y se mostró convencido en las renovaciones de Karim Benzema y Toni Kroos, así como puso en duda que el Real Madrid necesite firmar un 9 puro para la próxima temporada. "Sé lo que va a pasar pero no lo puedo decir porque no soy Kroos. A mí no me lo ha dicho, pero me parece la sensación que tengo es que puede renovar".

"Que el Real Madrid necesita un 9 es una opinión. El 9 lo tenemos, de momento es Karim, es verdad que no es un niño pero lo tenemos el año próximo a él y a otros. Dicho esto, no es el momento de hablar de la próxima temporada porque estamos centrados en esta". EFE

